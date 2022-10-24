Đúng giờ Tý ngày mai 25/10: PHẬT BÀ soi chiếu, CÁT TINH dẫn đường, 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng nườm nượp, mua may bán đắt, tiền tài đổ về như thác đổ, gia đạo ngập tin vui

Tử vi tuổi Dậu dự báo, công việc ngày mai bạn làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao họ rất thận trọng, suy nghĩ kỹ càng, thực hiện từng bước một. Với tinh thần nghiệm túc, nhắc nhở chính mình, sự cống hiến hết mình sẽ giúp bạn có một ngày làm việc thuận lợi.

Kim sinh Thủy, không những công việc suôn sẻ mà chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng hanh thông phơi phới. Tình yêu cứ thế đơm hoa kết trái, nhân duyên khác giới tốt đẹp, đào hoa vượng, rất có lợi cho người độc thân.

Vận Tài lộc của tuổi Dậu ngày mai, những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi nếu tuân thủ luật pháp, đi theo đường chính đạo. Với trí thông minh và tâm địa lương thiện bạn cũng có thể thúc đẩy thêm các mối quan hệ làm ăn tốt. Tuy nhiên không thể quá khắt khe với mọi việc, làm chuyện gì cũng nên cở mở thì cơ hội tiền bạc mới tìm đến.

Kim sinh Thủy, không những công việc suôn sẻ mà chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng hanh thông phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, Thực Thần mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền. Đây không phải là chuyện gì quá viển vông, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Hãy vững tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội ngay khi có được.

Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Chuyện tình cảm tuổi Hợi khá bình yên trong ngày mai. Quan điểm về tình yêu của bạn không thực sự lý trí và khách quan. Mà ngược lại vì chính nguyên tắc muốn bình yên mà lại nổi nhiều can qua không mong muốn. ngày mai dù nam mạng hay nữ mạng thì đều khá kiên định và có ý chí trong tình yêu.

Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn ngày mai thấy rằng, quan hệ với đồng nghiệp và đối tác khá tốt đẹp, bạn được mọi người yêu quý hơn. Tuổi Thìn sẽ trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm trong công ty. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ.

Tài lộc tuổi Thìn ngày mai gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ găp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền... Có điều vận khí vẫn bị giới hạn ở mức đang trưởng thành nên bạn cũng không thể kỳ vọng điều gì quá lớn lao. Nên làm tốt công việc của mình, hạn chế tính cách tự tôn quá đáng. Cần học cách làm việc nhóm, chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Giảm bớt vận đối nghịch thì vận tài lộc mới được thuận lợi.

Tài lộc tuổi Thìn ngày mai gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo