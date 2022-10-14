Đúng giờ Tý ngày hôm nay 14/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rực rỡ, tiền đồ xán lạn, người kinh doanh hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thu nhập khủng

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 01:25

Đúng giờ Tý hôm nay, chính tài xuất hiện phù hộ 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền đồ xán lạn, bản mệnh thu nhập khủng, được cấp trên trọng dụng.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày cho thấy, chuyện tình cảm tương đối tốt. Bản thân bạn lòng tự tôn quá mạnh, ý thức cá nhân cao vút nên các mối quan hệ xã hội của bạn không được thuận lợi trong hôm nay. Sức hút của bạn nằm ở tính cách khoan dung, hào phóng.

Bạn mang ý chí cao thượng, và đức tính lương thiện nhất trên đời. Những mạng làm nghề y, nghề giáo, y sỹ… sẽ rất thuận lợi trong hôm nay. Nếu bạn làm việc tốt thì công việc sẽ càng xuất sắc. Bạn đem tới sự tin tưởng vô đối với đồng nghiệp xung quanh.

Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Dậu có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận nhờ những mối đầu tư tưởng chừng đã lâm vào bế tắc từ trước đó.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 14/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rực rỡ, tiền đồ xán lạn, người kinh doanh hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thu nhập khủng - Ảnh 1
Thiên Tài nâng đỡ, chúc mừng người tuổi Dậu có cơ hội phát tài một cách bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất làm việc thẳng thắn, công bằng, hào hiệp nên nhận được không ít sự đồng tình, ủng hộ của mọi người xung quanh. Chính tác phong của người tuổi Tuất đã tạo ra may mắn, khiến người khác yêu mến và giúp đỡ trong cả công việc cũng như đời sống.

Vận tài lộc khá tốt, con giáp này cũng có được tin vui khi thu nhập tương đối ổn định và các vấn đề lo lắng tiền bạc đã qua đi. Bản mệnh có thể bắt đầu lên các kế hoạch sử dụng tiền bạc sắp tới. Tuổi Tuất có thể một chút chăm chút cho ngoại hình hay sức khỏe cũng là việc nên làm trong ngày hôm nay.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần có một không hai của bạn. Chỉ cần tâm sự với người ấy, bạn đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho dù đối phương không thể trực tiếp giúp đỡ bạn nhưng vẫn có thể giúp bạn tìm ra hướng đi mới, không đâm đầu vào ngõ cụt.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 14/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rực rỡ, tiền đồ xán lạn, người kinh doanh hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thu nhập khủng - Ảnh 2
Vận tài lộc khá tốt, con giáp này cũng có được tin vui khi thu nhập tương đối ổn định  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương

Cục diện Lục Hợp giúp các mối quan hệ của người tuổi Tý trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Đối tác có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát triển vô cùng mới mẻ, hãy cân nhắc và nắm bắt lấy ngay khi có thể.

Đúng giờ Tý ngày hôm nay 14/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này công danh rực rỡ, tiền đồ xán lạn, người kinh doanh hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, cuối năm thu nhập khủng - Ảnh 3
Cục diện Lục Hợp giúp các mối quan hệ của người tuổi Tý trở nên hài hòa tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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