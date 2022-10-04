Đúng giờ Tý hôm nay 4/10/2022: TAM HỢP độ mệnh, CÁT TINH dẫn đường 3 con giáp này đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, vận trình đỏ thắm, tình - tiền viên mãn

Tam Hợp cục mang tới những tín hiệu đáng mừng cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này. Tuy công việc có những khó khăn nhất định nhưng bằng tài năng của mình bản mệnh vẫn dễ dàng vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Tam Hợp cục mang tới những tín hiệu đáng mừng cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng. Con giáp này được đào hoa dẫn lối, mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau ngay từ đầu nên mối quan hệ có thể sẽ tiến triển nhanh bất ngờ.

Tuy công việc có những khó khăn nhất định nhưng bằng tài năng của mình bản mệnh vẫn dễ dàng vượt qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó cấp trên cũng ngày càng tin tưởng hơn, giao phó thêm cho bạn nhiều trọng trách quan trọng hơn nữa. Lợi thế hiện tại do bạn tự tạo ra nên phải trân trọng, chắt chiu cơ hội. Chớ nên tỏ thái độ kiêu ngạo kẻo gây họa với tiểu nhân, rước lấy những rắc rối không đâu.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Thứ Ba 04/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Thìn tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Thìn cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Thìn, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới sự che chở của Chính Ấn, người tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bạn. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh của mình nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho con giáp này sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin. Tuổi Mùi nhận ra rằng khi những mối quan hệ tốt thì công việc cũng vì thế mà tốt theo, và đó là động lực để bản mệnh nỗ lực trong công việc và phát triển con đường công danh của mình.

Mùi sẽ dễ đạt được những điều mình muốn trong chuyện tình cảm. Dù đôi cả hai vẫn xảy ra tranh cãi khi ai cũng cố chấp làm theo ý mình, nhưng sau cùng đôi bàn tay vẫn không buông nhau ra thì cũng đâu có sao.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho con giáp này sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo