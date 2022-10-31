Đúng giờ Tý hôm nay 31/10: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh thành toại, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập 'khủng', vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 10:35

Đúng giờ Tý hôm nay 31/10, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh thành toại, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Hợi

Bản tính tự tin, dám nghĩ dám làm của tuổi Hợi mang lại rất nhiều dấu ấn trong công việc, được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá rất cao

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Đúng giờ Tý hôm nay 31/10: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh thành toại, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập 'khủng', vận trình lên hương - Ảnh 1
Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 31/10/2022 của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến của nhiều người nhờ tính cách cởi mở, phóng khoáng của mình. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác trong ngày hôm nay.

Bạn hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có thể trước mắt, bạn chưa tìm thấy điểm chung giữa mình và đối phương, nhưng sau một quá trình trò chuyện, có thể bạn sẽ nhận ra đó là người mình luôn chờ đợi.

Tử vi nói rằng sự nghiệp của tuổi Thìn đang trên đà thăng tiến, con đường công danh vô cùng rộng mở, hứa hẹn tin vui sắp đến với bạn. 

Đúng giờ Tý hôm nay 31/10: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh thành toại, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập 'khủng', vận trình lên hương - Ảnh 2
Bạn hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông trong ngày hôm nay, Với tinh thần hăng hái, tích cực, bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó và cố gắng hết sức mình để gặt hái thành công, từ đó được lãnh đạo đánh giá cao.

Con giáp này hãy luôn nhớ rằng càng xông xáo bao nhiêu, bạn sẽ càng nhanh chóng gặt hái được thành công bấy nhiêu. Song như vậy không có nghĩa là bạn nên vội vàng, hấp tập. Dù làm việc gì đi nữa, bạn cũng đừng quên quan sát kĩ càng mọi mặt vấn đề.

Tình cảm như ý, Tuổi Ngọ đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Ngọ thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

Đúng giờ Tý hôm nay 31/10: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh thành toại, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập 'khủng', vận trình lên hương - Ảnh 3
Tam Hội nâng bước, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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