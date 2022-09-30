Đúng giờ Tý hôm nay 30/9: THIÊN ẤN chở che, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài về tay, cơ hội bạn chờ đợi đã đến, nhanh chóng nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, phúc khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 02:27

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 30/9, 3 con giáp này được thiên ấn chở che, vận trình thập phần khởi sắc, bản mệnh mau chóng đổi đời, tình duyên nở rộ.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Chút niềm vui được thu nhặt lại sau rất nhiều vất vả đó là kết quả mỹ mãn trong các kế hoạch đang theo đuổi. Sự cống hiến không ngừng nghỉ của con giáp này sẽ sớm được trả bằng thành quả xứng đáng hơn.

Tam Hợp che chở để người Thân gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình bằng sự thấu hiểu. Có thể từ những sai lầm trong quá khứ mà bạn biết rút kinh nghiệm để vun xới tình yêu hiện tại thêm phần nồng ấm

Ngũ hành tương sinh giúp cho bạn có cơ hội cải thiện sức khỏe rõ rệt, có thể bạn chăm chỉ tập luyện cùng với quyết tâm đầy cố gắng cho mình để luôn giữ được thể trạng tốt nhất có thể.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/9: THIÊN ẤN chở che, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài về tay, cơ hội bạn chờ đợi đã đến, nhanh chóng nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, phúc khí vây quanh - Ảnh 1
Tam Hợp che chở để người Thân gia tăng sự gắn kết với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối trôi chảy. Cấp trên giao cho người tuổi Tuất thêm trọng trách mới, đây cũng là cơ hội để thể hiện thêm năng lực của mình. Chỉ cần có lòng tin vào bản thân thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Sức sáng tạo của con giáp tuổi Tuất hôm nay thực sự dồi dào với sự tương trợ của Thiên Ấn, tuy nhiên đừng vì thế mà sử dụng chúng thiếu tính toán, cân nhắc. Hãy cho mình cả thời gian để nghỉ ngơi, nạp năng lượng nếu bạn muốn mình sức lực ấy được bền lâu, giúp bạn có thể trải nghiệm mọi hành trình thú vị.

Với nửa kia, tuổi Tuất là một người bạn đời có trách nhiệm. Bản mệnh luôn giúp đỡ người thân trong các công việc nhà dù đi làm có phải chịu áp lực nhiều đến đâu. Giúp đỡ hay trò chuyện với nửa kia luôn khiến bản mệnh cảm thấy thư giãn hơn nhiều.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/9: THIÊN ẤN chở che, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài về tay, cơ hội bạn chờ đợi đã đến, nhanh chóng nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, phúc khí vây quanh - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người đang làm công việc liên quan tới buôn bán, làm ăn lại càng gặp nhiều may mắn hơn. Sự trợ giúp của cát tinh giúp cho mọi việc cứ phất lên như “diều gặp gió”.

Vận trình tài lộc hanh thông. Cát tinh soi đường dẫn lối đưa tới cho người tuổi này nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Con giáp này hiểu rằng kinh nghiệm của người đi trước là vô cùng quý báu.

Đúng giờ Tý hôm nay 30/9: THIÊN ẤN chở che, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài về tay, cơ hội bạn chờ đợi đã đến, nhanh chóng nắm bắt sẽ một bước lên hương, thay thời đổi vận, phúc khí vây quanh - Ảnh 3
Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

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