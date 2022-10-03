Đúng giờ Tý hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp MAY MẮN ghé thăm, sung sướng như tiên, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tình - tiền thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 02:23

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp may mắn ghé thăm, sung sướng như tiên, vận trình vượng sắc, phát tài phát lộc, đại cát đại lợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay ngày 03/10/2022 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với mọi người.

Đúng giờ Tý hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp MAY MẮN ghé thăm, sung sướng như tiên, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Hai 03/10/2022, vận trình của Tuổi Hợiở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Hỏa sinh Thổ, nếu có gì khúc mắc, bạn hãy hỏi những người thân lớn tuổi trong gia đình, bởi chắc chắn mọi người với vốn kinh nghiệm phong phú sẽ đưa cho bạn những gợi ý đáng giá, để bạn giải quyết khó khăn ở hiện tại.

Đúng giờ Tý hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp MAY MẮN ghé thăm, sung sướng như tiên, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 2
Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy tự tin nhận nhiệm vụ.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển ổn định. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, chắc chắn đôi bên sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhanh chóng xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đúng giờ Tý hôm nay 3/10: TOP 3 con giáp MAY MẮN ghé thăm, sung sướng như tiên, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 3
Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 3/10: Cục diện ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng không ít, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Cuối ngày mai, 3/10, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện xấu, vận trình kém suôn sẻ, tình duyên gặp rắc rối, gia đạo thêm bất an.

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