Đúng giờ Tý hôm nay 28/8: CHÍNH ẤN độ mệnh, PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, công danh một đường chạm đỉnh, tình - tiền thắm sắc, an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay 28/8, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, công danh thành toại, thu nhập thênh thang, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Mão

Trong một ngày có Chính Quan hỗ trợ, người tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi khi theo đuổi con đường công danh. Kết quả này không tự nhiên mà xảy ra vì bạn vốn là người luôn tin tưởng vào khả năng của mình và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao. Được cấp trên đánh giá cao, bạn sẽ được trao cho thêm trọng trách trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có thể tập trung cải thiện đời sống tình cảm hiện tại. Để tránh việc có những xáo trộn thì hai bạn nên cùng nhau thống nhất một số điều nhất định.

Đúng giờ Tý hôm nay 28/8: CHÍNH ẤN độ mệnh, PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, công danh một đường chạm đỉnh, tình - tiền thắm sắc, an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này, Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt dự báo hôm nay là ngày mà bạn nên nắm lấy cơ hội để có thể chia sẻ, truyền đạt những thông điệp giá trị mình muốn gửi đến ai đó. Đừng nghĩ gì thì lập tức làm như vậy, hãy tinh tế để biết được đâu là thời điểm phù hợp nhất nhé, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, tuy chưa được dồi dào nhưng đủ đảm bảo cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Sức khỏe cũng được bạn lưu tâm hơn trong thời gian này.

Ngày Kim sinh Thủy mang lại vận may cho mệnh chủ về đường tình duyên. Mối quan hệ của hai bạn nhờ thế mà có nhiều bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng từ thái độ của người ấy, khả năng phát triển sâu sắc hơn là điều hoàn toàn có thể.

 

Đúng giờ Tý hôm nay 28/8: CHÍNH ẤN độ mệnh, PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, công danh một đường chạm đỉnh, tình - tiền thắm sắc, an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Ngày Kim sinh Thủy mang lại vận may cho mệnh chủ về đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực Thần tạo cơ hội cho người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay. Con giáp này nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của bản mệnh, nhờ thế mà nguồn thu ngày càng dồi dào hơn, giải quyết được kha khá khó khăn trước đó.

Người tuổi Thân được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Nhờ có những sáng kiến của con giáp này mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ.

Tình duyên của bản mệnh khá hài hòa trong ngày ngũ hành tương sinh. Người ấy là chỗ dựa vững vàng cho bản mệnh trong cuộc sống, yêu thương và tin tưởng bản mệnh bằng bất cứ giá nào. Đây là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn lao với con giáp này.

Đúng giờ Tý hôm nay 28/8: CHÍNH ẤN độ mệnh, PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, công danh một đường chạm đỉnh, tình - tiền thắm sắc, an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Người tuổi Thân được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Cuối ngày mai 28/8: Cục diện Mộc khắc Thuỷ, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, vận trình kém may mắn

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 28/8, 3 con giáp này phải cẩn thận đủ đường, hoạ rơi xuống đầu, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tình duyên trên bờ rạn nứt.

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