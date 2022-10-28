Đúng giờ Tý hôm nay 28/10: CÁT THẦN trợ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, may mắn bám gót, vạn sự hanh thông, công danh một bước chạm đỉnh, tình - tiền vượng sắc, đời đời viên mãn

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Thứ 6 này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Ngọ về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ 6 này cũng là ngày tốt để Tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Thứ 6 này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Ngọ về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 28/10/2022 hôm nay mang đến tín hiệu tốt cho tuổi Dần nếu đang làm trong lĩnh vực bàn giấy. Con giáp này có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm của mình.

Tinh thần làm việc tốt giúp con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt ban lãnh đạo cũng như đồng nghiệp xung quanh. Điều tuổi Dần cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá, vươn lên. Trước khi đến được lúc ấy, hãy tiếp tục rèn luyện mình.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Dần nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Tinh thần làm việc tốt giúp con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt ban lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/10/2022 hôm nay, tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu biết phát huy khả năng lãnh đạo và chỉ huy. Nếu đang là nhân viên, con giáp này sẽ dễ dàng thăng tiến.

Tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương tới đối phương. Cả bạn và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người thể hiện tình cảm với nhau.

Tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo