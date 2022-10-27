Đúng giờ Tý hôm nay 28/10/2022: TAM HỢP độ mệnh cho 3 con giáp này tình - tiền viên mãn, vàng bạc đổ về như thác, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một phương

Tử vi hôm nay 27/10 nhận định, tuổi Tuất xử lý công việc hiệu quả, nhờ vậy mà nhận được lời khen cũng như sự ghi nhận của cấp trên và đối tác. Chuyện tình yêu bình yên và hạnh phúc vả với người độc thân và đã có gia đình. Tài lộc thăng tiến, quý nhân xuất hiện giúp tài chính của mệnh chủ đã nhiều lại càng nhiều hơn, mọi gánh nặng thời gian qua được giải quyết một cách êm đẹp.

Chính Quan là tín hiệu tươi sáng cho thấy một chiến dịch kinh doanh cũ có thể được tái khởi động. Với kinh nghiệm và tầm nhìn mới của con giáp tuổi Tuất, lần trở lại này sẽ đánh dấu một sự thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Hôm nay bạn thể hiện khả năng lắng nghe của mình và rất biết nhún nhường trong việc giao tiếp với mọi người. Bạn muốn được lùi lại để đánh giá tình hình một cách sáng suốt hơn.

Vận khí ngày hôm nay Thứ Năm 27/10/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Thân, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Thân, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Thân bứt phá, hãy ưu tiên những công việc quan trọng, vạch ra một tiến trình thực tế bằng cách xác định những gì bạn muốn đạt được trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hạn nữa đấy.

Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Thân bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày phương Đông dự đoán rằng trong ngày hôm nay Thứ Năm 27/10/2022, Tuổi Hợi làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Hợi chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Vận trình tình duyên của Tuổi Hợi rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Vận trình tình duyên của Tuổi Hợi rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo