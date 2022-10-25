Đúng giờ Tý hôm nay 25/10: THIÊN TÀI xuất hiện, 3 con giáp này QUÝ NHÂN bám gót, nâng đỡ đủ đường, công danh từ đó khởi sắc, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 10:22

Đúng giờ Tý hôm nay, 25/10, thiên tài xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân bám gót, nâng đỡ đủ đường, công danh khởi sắc hơn trước, tài chính có phần khả quan.

Tuổi Thìn

Người Tuổi Thìn trong ngày Thứ Ba này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Thìn nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Chính Tài mang đến vận may tiền bạc về nhà, con giáp này có một khoản kha khá cho mình nhờ khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm hàng ngày. Thu nhập ổn định và đang có dậu hiệu tăng tiến cũng là một điểm sáng để vận trình tài lộc của người tuổi Thìn đi lên theo chiều hướng tích cực.

Đường tình duyên khá vượng sắc, người độc thân tìm thấy được một nửa ưng ý cho mình. Bản mệnh có cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái thông qua sự giới thiệu, mai mối từ bạn bè, người thân. Đừng để lỡ nhân duyên tốt đẹp ngay trước mắt mình nhé.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/10: THIÊN TÀI xuất hiện, 3 con giáp này QUÝ NHÂN bám gót, nâng đỡ đủ đường, công danh từ đó khởi sắc, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Chính Tài mang đến vận may tiền bạc về nhà, con giáp này có một khoản kha khá cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Dần có tín hiệu rất khả quan và dư dả. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình muốn nhờ khoản thu nhập ổn định từ công việc chính.

Hơn nữa, bản mệnh còn rất lạc quan vào tương lai, có thể vì tuổi Dần đang dự định tiến một kế hoạch kinh doanh mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu, chỉ đợi đến thời điểm chín muồi để bắt tay vào làm. Những khoản tiết kiệm trước đó cũng trợ giúp cho kế hoạch này của con giáp này không nhỏ.

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, các mối quan hệ xung quanh bạn đã được cải thiện rõ rệt, ngoài ra, bạn cũng nên chủ động hơn thay vì chỉ mãi chờ tín hiệu từ đối phương.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/10: THIÊN TÀI xuất hiện, 3 con giáp này QUÝ NHÂN bám gót, nâng đỡ đủ đường, công danh từ đó khởi sắc, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, các mối quan hệ xung quanh bạn đã được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng người tuổi Tý gặp ngày Tý Sửu Nhị Hợp, đây là điểm báo cho thấy đường tình duyên của con giáp này sẽ rất suôn sẻ. Giữa các cặp vợ chồng có sự cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau nên tình cảm gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc.

Đối với những người đang yêu, bản mệnh và đối phương đều là người sống thiên về tình cảm. Đôi bên đều rất coi trọng mối quan hệ của cả hai nên luôn cố gắng để mang đến những điều tốt nhất cho nửa kia của mình. Ngoài ra, Thổ Thủy xung khắc còn gây ra một số vấn đề không tốt cho sức khỏe của con giáp này.

Người tuổi Tý nhờ có Chính Quan che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ thái độ làm việc tốt cộng thêm sự chỉnh chủ nên bạn sẽ nhận được tin vui về công việc hay cuộc sống cá nhân.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/10: THIÊN TÀI xuất hiện, 3 con giáp này QUÝ NHÂN bám gót, nâng đỡ đủ đường, công danh từ đó khởi sắc, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Người tuổi Tý nhờ có Chính Quan che chở nên làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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