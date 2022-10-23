Đúng giờ Tý hôm nay 23/10: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN phù trợ, công danh một bước chạm đỉnh, bản mệnh đứng trên cao, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức

Xem tử vi hàng ngày 23/10/2022, Tam Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tuấtn trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho con giáp này khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Đường tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì hôm nay quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Đường tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào CN, người tuổi Dậu vận mệnh khai thông, giàu sang phú quý. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, con giáp có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, chuẩn bị cho những bước tiến lớn sau này.

Ngoài ra, vì được Thần may mắn chiếu cố nên những khoản đầu tư trước đó của con giáp phát triển không ngừng, giúp mang về một khoản lời không hề nhỏ. Cuộc sống của Dậu trở nên sung túc, khái dả hơn.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều. Những hiểu lầm được tháo gỡ, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sợi dây gắn kết ngày càng bền chặt hơn sau những sóng gió thử thách như thế này.

Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay xuất hiện Tam Hội dự báo có cơ hội gặp gỡ bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Người tuổi Tỵ hãy cố gắng có sự điều chỉnh linh hoạt nếu bạn muốn bản thân lẫn những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái một chút.

Xem tử vi hàng ngày 23/10/2022, Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời cơ thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha kha đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo