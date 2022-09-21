Đúng giờ Tý hôm nay 21/9: Cổng trời rộng mở, 3 con giáp này hứng trọn phước lành, vận trình lên hương, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ngập hỷ sự

Hôm nay Tam Hợp mang tới tin vui đoàn tụ cho những gia đình có vợ/chồng, con cái tạm xa nhau trong thời gian dài. Cơ hội cho người độc thân cũng đang mở ra để bạn tự do chọn lựa người phù hợp cho mình.

Trong ngày này còn xuất hiện tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe , đó thực sự là vốn quý ngay lúc này. Tuổi Dậu hãy cảm ơn vì may mắn mình đang có và cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 21/9/2022 hôm nay tuổi Dậu có tiền về tay. Việc quản lý tài chính, quy về một mối rất quan trọng. Con giáp này cần phải biết đồng tiền của mình đi đâu, về đâu, nếu không muốn đau đầu vì vấn đề đó thêm nữa.

Trong ngày này còn xuất hiện tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Sửu là con giáp may mắn nhờ có Thực Thần chiếu cố trên phương diện sự nghiệp. Bạn có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tính tình xởi lởi buôn bán thuận lợi. Người nào kinh doanh hàng ăn thì sẽ nhận thêm được nhiều khách mới trong ngày này.

Vận tài lộc dễ có may mắn bất ngờ, tiền tài lộc lá vào như nước. Đường làm ăn vẫn đang trên đà tăng tiến, bạn cần cởi mở hơn một chút thì quý nhân mới đem tiền đến. Tuy nhiên Sửu có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong khoảng thời gian tới vì vừa rồi bạn cũng tiêu tốn không ít tiền rồi.

Trên phương diện tình cảm có hiện dấu hiệu tốt khi tuổi Sửu luôn có một nửa luôn ủng hộ và tin tưởng. Đối phương sẽ mang lại cho bản mệnh chỗ dựa tinh thần tuyệt vời trong lúc khó khăn và nhờ thế mà tình cảm của cả hai ngày càng thăng hoa.

Vận tài lộc dễ có may mắn bất ngờ, tiền tài lộc lá vào như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp cục chiếu cố. Quan hệ xã giao hài hòa, kí kết hợp đồng thuận lợi như ý muốn, tài lộc dồi dào. Ai làm khó bạn thì mặc kệ họ, việc của bạn là kiếm tiền cho bản thân để hưởng thụ, người sống có tâm ắt trời sẽ có mắt mà cho lộc.

Tỵ hãy nhận lời ngay những lời mời họp mặt. Ngoài việc kiếm tiền thì việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến tinh thần của bản mệnh trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tình cảm nở hoa nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Nhất định bạn phải biết yêu, biết trân quý bản thân trước khi đem lòng si mê ai đó. Người có gia đình thì hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình, chẳng cần thứ gì hào nhoáng, chỉ cần gia đình bình an mà thôi.

Tình cảm nở hoa nhờ Hỏa Thổ tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo