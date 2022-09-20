Đúng giờ Tý hôm nay 20/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này công danh rực sáng, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, cuối năm tiền về như thác đổ, vận trình viên mãn vô biên

Tử vi ngày 20/9/2022 của 12 con giáp thấy rằng Chính Ấn phù trợ, người tuổi Tuất có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa

Người tuổi Tuất độc thân hứa hẹn có một buổi hẹn hò lãng mạn, thú vị. Những ai đang có gia đình cần tránh xa những cám dỗ kẻo ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Bạn không cần tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng về bản thân bởi thực tế thì mỗi con người đều có những yếu điểm riêng cần phải khắc phục. Đây là ngày để bạn hoàn thiện bản thân, thay vì cố gắng chạy theo một hình mẫu hoàn hảo xa vời nào đó.

Chính Tài mang tới tin vui về tiền bạc, về tình hình tài chính đang được cải thiện rõ rệt trong thời gian này khi người tuổi Tuất đã xoay sở được tiền bạc trả nợ. Một số người còn có thể mua được cho bản thân một món đồ yêu thích.

Người tuổi Tuất độc thân hứa hẹn có một buổi hẹn hò lãng mạn, thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan khuyến khích tuổi Hợi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì đây là ngày để dấn thân hành động, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bạn sẽ có kế hoạch phù hợp mà thôi.

Hôm nay là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà bạn cần phải làm ngày hôm nay.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Sửu dễ hài lòng với những gì đang có, thế nên bạn có được bình yên mà mình mong muốn. Hơn nữa, bạn cũng không thích tranh cãi vì cuộc sống hôm nay vốn đã có nhiều mệt mỏi lắm rồi.

Người tuổi Sửu may mắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác nhờ sự che chở của Thiên Tài. Bạn cũng cần học cách chống lại những cám dỗ, điều đó thực sự là cần thiết ngày hôm nay khi bạn đang có tiền trong tay. Đừng ăn tiêu quá mức, nếu không, các khoản chi sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian tới đấy

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh tìm cách tháo gỡ được các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Vận trình tình cảm của bạn cũng tăng tiến hơn trong ngày này.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh tìm cách tháo gỡ được các vấn đề liên quan tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo