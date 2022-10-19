Đúng giờ Tý hôm nay 19/10/2022: TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình hanh thông đủ đường, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, chẳng lo chuyện tiền nong

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 02:25

Đúng giờ Tý hôm nay 19/10, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, sự nghiệp được nâng đỡ, công danh thập phần như ý, suôn sẻ, bản mệnh chẳng lo chuyện tiền nong.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tam Hội nâng đỡ nên có một ngày cực kỳ may mắn. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ tìm ra cách mới mẻ để giải quyết những nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc.

Hơn thế, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của đối phương, ắt hẳn bạn sẽ tiếp thu được những bài học hữu ích.

Nhờ cục diện Hỏa Thổ tương sinh mà vận tình cảm được cải thiện. Con giáp này không để cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng đến công việc, biết cân bằng được mọi mặt trong cuộc sống. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè nên được mọi người tôn trọng, yêu mến.

Đúng giờ Tý hôm nay 19/10/2022: TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình hanh thông đủ đường, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 1
Nhờ cục diện Hỏa Thổ tương sinh mà vận tình cảm được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu theo con đường sự nghiệp hoặc học hành, nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào trong ngày hôm nay. Vốn kiến thức phong phú giúp bạn trở thành một người đầy bản lĩnh khi đối diện với khó khăn, thách thức.

Vận trình tài lộc khởi sắc, có thu nhập tốt từ công việc chính. Bên cạnh đó bạn cũng giỏi xoay xở tiền bạc cho những việc cần đến tiền ở thời điểm hiện tại. Tuổi này tính độc lập, hay tự ái nên không thích dựa dẫm hay xin xỏ từ ai hết.

Người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Đúng giờ Tý hôm nay 19/10/2022: TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình hanh thông đủ đường, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 2
Người độc thân rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong ngày thứ 4 này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Tiền bạc may mắn khi có Thực Thần trợ mệnh. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nhiều người có quà cáp bất ngờ từ người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé.

Những người đã lập gia đình có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn tin tưởng và bao dung cho nhau, ngay cả khi người ngoài có những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn cho rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố căn bản nếu muốn duy trì hôn nhân.

Đúng giờ Tý hôm nay 19/10/2022: TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình hanh thông đủ đường, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 3
Tiền bạc may mắn khi có Thực Thần trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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