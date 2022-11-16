Đúng giờ Tý hôm nay (16/11), TOP 3 con giáp lọt mắt xanh quý nhân, được nâng đỡ đủ đường, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức

Tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên có điềm báo thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp đem tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, công việc hầu như không gặp khó khăn nào.

Hôm nay là ngày ngũ hành tương sinh nên vận tình duyên của bạn được dự đoán sẽ lên cao, đặc biệt người độc thân sẽ gặp may hơn cả. Sức hấp dẫn trời phú cùng với trí tuệ vượt trội của bạn chắc chắn sẽ rất thu hút người khác giới và có thể bạn sẽ gặp gỡ những người thú vị trong ngày đấy.

Tài chính trong ngày cũng rất dư dả. Tuổi Sửu được nhiều người tạo điều kiện, gợi ý cơ hội kinh doanh, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Tiền tiêu hết lại kiếm được nên chẳng mấy khi rơi vào cảnh túng thiếu. Thế nhưng đừng vì thế mà hoang phí quá nhé, nếu không tiền núi đi chăng nữa cũng sẽ cạn kiệt mà thôi.

Tài chính trong ngày cũng rất dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ 4 này, vận trình tài lộc của Ngọ vô cùng vượng phát. Nhờ có quý nhân Thiên Tài nâng đỡ nên thu nhập của Ngọ sẽ tăng đáng kể, tiền bạc rủng rỉnh. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc tay trái, việc làm thêm. Việc kinh doanh đang thăng hoa, đây là thời điểm thích hợp để bạn phát triển nghiệp buôn bán cho riêng mình.

Công việc chính vẫn ở mức ổn định nên không cần lo lắng gì nhiều. Chỉ cần bạn duy trì được sự tập trung, bớt đi một phần nóng nảy và bộp chộp, bạn còn có thể tiến xa hơn rất nhiều. Nhìn chung con đường trước mắt của Ngọ đang rất rộng mở, quan trọng bạn có đủ quyết tâm hay không.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và các thành viên trong gia đình cũng trở nên gắn kết hơn trước. Cha mẹ con cái cũng biết cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng hòa hợp hơn nhờ những lời quan tâm động viên mà cả hai dành cho nhau.

Công việc chính vẫn ở mức ổn định nên không cần lo lắng gì nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày làm việc hăng say và hết mình nhờ Chính Ấn tương trợ. Bạn tập trung tối đa để giải quyết công việc, không để những vấn đề bên ngoài làm phân tâm. Con giáp này cũng không chút nề hà khi được giao thêm nhiệm vụ. Tinh thần cống hiến hết mình giúp bạn được tập thể đánh giá cao.

Phương diện tài chính cũng rất khả quan do các nguồn thu nhập đều có dấu hiệu tăng tiến. Dù vậy, bạn cũng đừng vội chi tiêu mua sắm những món đồ xa xỉ. Từ giờ tới cuối năm sẽ còn rất nhiều khoản cần dùng tới tiền, bạn nên có kế hoạch tiết kiệm thì hơn.

Sức khỏe của con giáp này được cải thiện hơn khá nhiều trong ngày mới này. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì bệnh tật sẽ chẳng tìm đến bản mệnh. Hãy sớm bỏ những thói quen xấu ngay từ bây giờ đi.

Người tuổi Thân có một ngày làm việc hăng say và hết mình nhờ Chính Ấn tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo