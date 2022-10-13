Đúng giờ Tý hôm nay 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, QUÝ NHÂN soi đường, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuối năm cấp trên trọng dụng, tài khoản 'ting ting' nhảy số

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 02:33

Đúng giờ Tý hôm nay, nhờ có tam hợp trợ giúp mà 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp chạm đỉnh, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài không đếm xuể.

Tuổi Ngọ

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi Ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn.

Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay, nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu.

Vận trình tình cảm nồng nàn thắm thiết. Ngũ hành tương sinh giúp mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ và nửa kia được cải thiện rõ. Tình yêu đem đến cho con giáp này cảm giác thăng hoa, mới mẻ.

Đúng giờ Tý hôm nay 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, QUÝ NHÂN soi đường, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuối năm cấp trên trọng dụng, tài khoản 'ting ting' nhảy số - Ảnh 1
Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn thỏa. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, siêng năng nhưng lại không giỏi sắp xếp công việc hợp lý. Điều nên làm lúc này là lập kế hoạch rõ ràng bên cạnh việc xây dựng mục tiêu cụ thể để đến gần hơn với thành công.

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tỵ đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay.

Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì bạn và người ấy đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, QUÝ NHÂN soi đường, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuối năm cấp trên trọng dụng, tài khoản 'ting ting' nhảy số - Ảnh 2
Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tỵ đang được Lục Hợp quý nhân che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng may mắn. Chính Tài soi sáng giúp người tuổi này làm việc hiệu quả nhờ kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, việc chủ quan quá mức có thể trở thành bất lợi lớn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt tốt cơ hội kiếm tiền dành cho mình.

Hỏa sinh Thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, dù làm bất cứ việc gì con giáp này cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên luôn giữ được hạnh phúc gia đình.

Đúng giờ Tý hôm nay 13/10/2022: TAM HỢP trợ giúp, QUÝ NHÂN soi đường, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuối năm cấp trên trọng dụng, tài khoản 'ting ting' nhảy số - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đúng 12h trưa nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông đủ đường, may mắn bám gót, thu nhập khả quan.

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