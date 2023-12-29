Đúng giờ Tý canh 3 ngày 29/12, 3 con giáp phú quý vô biên, vận may gõ cửa liên tục, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, giàu có vang danh ngút ngàn

Người tuổi Thìn thường theo đuổi sự cân bằng, sang trọng và có khả năng giao tiếp tốt nên luôn trở thành trung tâm của sự chú ý khi đứng giữa đám đông.

Trong giai đoạn này, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn có thể tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực và mở rộng mối quan hệ cá nhân. Con giáp này cũng cần nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp và duy trì phong thái lịch sự khi tương tác với người khác.

Hôm nay, sức hấp dẫn của con giáp này sẽ lên đến đỉnh điểm và tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời ngập ánh sao. Tuổi Thìn thông minh, linh hoạt và cư xử tinh tế nên không khó để họ làm quen với mọi người xung quanh . Trong sự nghiệp, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, sự may mắn về danh vọng và tài lộc sẽ giúp họ chiếm ưu thế ở nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường ổn định, đáng tin cậy và trách nhiệm. Họ thích lên kế hoạch và biểu đồ cho mọi việc và không thích sự bất ổn.

Con giáp này luôn quan tâm đến người xung quanh và sẵn lòng giúp đỡ khi cần thiết. Trải qua thời kỳ gian khó và bế tắc, người tuổi Thân sẽ đổi vận bắt đầu từ ngày hôm nay.

Được quý nhân phù trợ cũng như sao may mắn chiếu mệnh, con giáp này sẽ có nguồn tài chính dồi dào, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp thăng tiến hơn rất nhiều.

Thời gian tới, con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng.

Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp. Trong khi người có đôi có cặp có chuyện tình cảm ngày một nồng nàn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đang có thời gian ở cạnh người yêu sau nhiều ngày bận rộn.

Công việc: Người tuổi Hợi làm việc khá thoải mái, tinh thần luôn làm phấn khởi khi bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo hay.

Tình cảm: Người tuổi Hợi trong tình cảm bạn có nhiều thời gian bên cạnh người thương nhiều hơn.

Tài lộc: Kiếm tiền nhiều nhưng chưa biết cách giữ.

Sức khoẻ: Buồn bã vì những chuyện đã qua, sức khỏe có suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.