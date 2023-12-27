Đúng giờ Tỵ canh 3 ngày 27/12, 3 con giáp cập bến giàu sang, phú quý bủa vây, thu nhập tăng vọt, đụng đâu cũng ra tiền

Tử vi hôm nay ngày 27/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi giữ lập trường trong công việc.

Tình cảm: Giữ tình cảm chân thành, không cần nhiều người biết đến.

Công việc: Người tuổi Mùi làm việc có nguyên tắc, có lập trường, không để người sai khiến vô cớ.

Tài lộc: Không có thu nhập thụ động, nhưng có nguồn kinh tế vững chắc.

Sức khoẻ: Răng thường đau nhức, ăn uống khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng chăm chỉ, chịu khó. Bản mệnh là người lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Con giáp này giỏi quản lý tài chính. Thời gian này, họ có thể hưởng phúc lộc dồi dào, làm ăn phát đạt.

Tử vi dự báo rằng hôm nay, cuộc sống của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Con giáp này chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để giải quyết các vấn đề khó khăn. Người làm kinh doanh có thể chốt được các đơn hàng lớn. Bản mệnh gặp những đối tác uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 27/12/2023 hôm nay cho thấy rất rõ tới thái độ và cách ứng xử của tuổi Tỵ. Có thể thấy, với những vấp ngã, bản mệnh sẽ thấy bản thân trầm lắng hơn hẳn.

Người độc thân giao tiếp tốt hơn, nhờ đó có thể làm quen với nhiều đối tượng ưng ý. Bản mệnh tha hồ lựa chọn ai là người phù hợp nhất với mình. Hôm nay có thể con giáp này cũng tìm ra rất nhiều giải đáp cho câu hỏi của mình suốt thời gian qua về khía cạnh tình cảm.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới này không nên trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.