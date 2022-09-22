Đúng giờ Sửu sáng 22/9/2022: 3 con giáp này hoàn thành GIẤC MỘNG KIÊU SA, chớp mắt một cái được người người gọi là ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 05:51

Giờ Sửu sáng 22/9/2022, 3 con giáp này cuộc đời sang trang, vạn điều như ý, trăm điều như mơ.

Tuổi Tỵ

Giờ Sửu sáng 22/9/2022, một vài người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện và mang tới cho người tuổi Tỵ tin vui trên con đường công danh. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội trước mắt. 

Các dự án đầu tư đã lâu giờ đây thu được lợi, củng cố thêm nguồn tích lũy. 

Con giáp này và nửa kia dù đã chung sống với nhau lâu nhưng cả hai dường như vẫn chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. 

Đúng giờ Sửu sáng 22/9/2022: 3 con giáp này hoàn thành GIẤC MỘNG KIÊU SA, chớp mắt một cái được người người gọi là ĐẠI GIA - Ảnh 1

Giờ Sửu sáng 22/9/2022, một vài người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện và mang tới cho người tuổi Tỵ tin vui trên con đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Giờ Sửu sáng 22/9/2022, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dậu có một ngày rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ. Một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý.

Người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng sẽ được hưởng một khoản tiền công xứng đáng. Đây là động lực để bạn cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy sắp xếp thời gian khoa học để không phải làm việc quá sức nhé.

Đúng giờ Sửu sáng 22/9/2022: 3 con giáp này hoàn thành GIẤC MỘNG KIÊU SA, chớp mắt một cái được người người gọi là ĐẠI GIA - Ảnh 2

Giờ Sửu sáng 22/9/2022, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dậu có một ngày rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hợp khuyến khích con giáp tuổi Tý vào giờ Sửu sáng 22/9/2022 cần lắng nghe người thương hơn. Chia sẻ một cách đầy đủ và lắng nghe nguyên nhân của sự đau khổ của nhau là cách duy nhất để các cặp vợ chồng vượt qua những khác biệt của nhau.

Thương Quan sẽ chỉ ra cho con giáp tuổi Tý nhận ra rằng những nghi ngờ của bạn là vô căn cứ. Thế nên hãy thư giãn và tận hưởng những hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo tiêu cực liên quan tới tình hình sức khỏe của bản mệnh, trong ngày Hè oi bức bạn nên chọn bộ đồ nhẹ nhàng để cơ thể được "thở" bạn nhé. Nên ưu tiên mặc quần áo vải cotton nhẹ vì chúng giúp da được hô hấp và giảm sự toát mồ hôi.

Đúng giờ Sửu sáng 22/9/2022: 3 con giáp này hoàn thành GIẤC MỘNG KIÊU SA, chớp mắt một cái được người người gọi là ĐẠI GIA - Ảnh 3

Tam Hợp khuyến khích con giáp tuổi Tý vào giờ Sửu sáng 22/9/2022 cần lắng nghe người thương hơn.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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