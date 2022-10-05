Đúng giờ Sửu hôm nay 5/10/2022: 3 con giáp này công danh 'xuôi chèo mát mái', may mắn bám gót, thuận lợi đủ đường, lộc kinh doanh vượng sắc, tiền tài đổ về tay, vận trình ngày một thắm sắc

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão khá ổn định, vững vàng, con giáp này có phong thái của người lãnh đạo, đáng tin cậy. Bình thường bản mệnh khá trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nên luôn đưa ra được những phương án có tính hiệu quả cao.

Đường tình duyên của Tuổi Mão hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Hợi và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Thực Thần xuất hiện báo hiệu một ngày may mắn trên con đường tài lộc đối với con giáp này. Những người tuổi Mão buôn bán kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở đến mở rộng sản xuất. Với những người làm công chức, bạn có một ngày làm việc khá bình yên.

Đường tình duyên của Tuổi Mão hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 5/10/2022, người tuổi Tý được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng mặn nồng, bạn có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dưới sự nâng đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng.

Con giáp này chính là người có vai trò gắn kết tập thể. Cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt người tuổi Sửu, vì thế hãy tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Con giáp này chính là người có vai trò gắn kết tập thể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo