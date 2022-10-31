Đúng giờ Sửu hôm nay 31/10/2022: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, cuối năm thay thời đổi vận, tình - tiền thăng hoa, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 12:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, cuối năm thay thời đổi vận, tiền đồ lên hương.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày thứ 2 thuận lợi đủ đường. Người tuổi này dễ dàng phát huy thế mạnh bản thân nhờ được Quý Nhân nâng bước trên con đường phát triển sự nghiệp - công danh. Ngoài ra, công việc đôi khi khó tránh khỏi rắc rối phát sinh bất ngờ, song với sự nhanh trí đã giúp bản mệnh xử lý triệt để hết thảy.

Vận trình tài lộc dần được cải thiện. Con giáp này có thể chi tiêu thoải mái hơn với nguồn thu nhập dư dả vào thời điểm hiện tại.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Tỵ và người nhà vô cùng đầm ấm. Người nhà truyền động lực để bản mệnh có thể dũng cảm đi theo định hướng mà mình đã đặt ra từ trước, từ đó dần dần bước lên đến đỉnh cao.

Đúng giờ Sửu hôm nay 31/10/2022: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, cuối năm thay thời đổi vận, tình - tiền thăng hoa, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc dần được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, các mối quan hệ xã giao của tuổi Ngọ có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong mọi quyết định, cũng nhờ vậy mà thấy tự tin hơn, chẳng sợ đối diện với khó khăn.

Con giáp này thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và đối phương có thể chẳng phải là ai xa lạ với bản mệnh. Người ấy sẽ truyền cho bản mệnh nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì thế hãy chú ý lắng nghe để áp dụng vào thực tế các kế hoạch của mình.

 

Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của hai bạn vô cùng bền chặt. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Chỉ một bữa tối đơn giản bên nhau cũng sẽ khiến hai người có thêm kỉ niệm đẹp.

Đúng giờ Sửu hôm nay 31/10/2022: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, cuối năm thay thời đổi vận, tình - tiền thăng hoa, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của hai bạn vô cùng bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần nâng bước, người tuổi Mùi làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng bay về tới tấp. Bạn có cơ hội kiếm về một khoản bộn tiền tương xứng với những gì đã bỏ ra.

Với người làm công ăn lương, hãy luôn nhiệt tình với công việc, bất kể khó khăn. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là được thưởng nóng.

Vận trình tình duyên của tuổi Mùi có những tiến triển tích cực vào thời điểm này. Người độc thân có thể xao xuyến với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu có thể, hãy chủ động giữ liên lạc với đối phương.

Đúng giờ Sửu hôm nay 31/10/2022: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, cuối năm thay thời đổi vận, tình - tiền thăng hoa, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Vận trình tình duyên của tuổi Mùi có những tiến triển tích cực vào thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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