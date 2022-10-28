Đúng giờ Sửu hôm nay 28/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, may mắn hanh thông, công danh thành toại, tài chính khởi sắc, thu nhập nhảy cấp số nhân, tình duyên thập phần vượng sắc

Người tuổi Tý may mắn được Chính Ấn che chở nên sẽ có sự tập trung cao độ trong hôm nay. Nhờ vậy, bạn tạo ra năng suất và chất lượng công việc khá cao, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 28/10/2022 hôm nay, trên phương diện tài lộc, tài tinh cho thấy tuổi Tý có cơ hội ăn nên làm ra, nhất là với những người đang có nghề tay trái hoặc mong muốn được thử vận may của mình.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không để những nỗi sợ mơ hồ khiến bản thân chùn bước. Bạn nên tăng cường học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho những lời khuyên bổ ích để rút ngắn con đường tới thành công.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu biết phát huy khả năng lãnh đạo và chỉ huy. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ 6 ngày 28/10/2022 con giáp Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin, thậm chí hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn sẽ có một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia cũng là người định hướng cho bạn, khiến bạn luôn cảm thấy tin tưởng.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo