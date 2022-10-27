Đúng giờ Sửu hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước THẦN TÀI vào nhà, tiền bạc bày ra trước mắt, bảng mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chẳng sợ đói khổ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 11:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước thần tài vào nhà, tiền bạc bày ra trước mắt, bản mệnh nhung lụa vinh hoa, chỉ việc rung đùi đếm tiền.

Tuổi Dậu

Nhân khi có Tam Hợp, các cặp đôi nên dành thời gian cho chuyện tình cảm. Nếu đang gặp vấn đề với mối quan hệ thì ngày mới sẽ tạo cơ hội để bản mệnh sửa chữa mọi thứ. Việc bạn cần làm là ngồi lại, nói chuyện với người ấy một cách cởi mở.

Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Dậu bứt phá, hãy ưu tiên những công việc quan trọng, vạch ra một tiến trình thực tế bằng cách xác định những gì bạn muốn đạt được trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hạn nữa đấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước THẦN TÀI vào nhà, tiền bạc bày ra trước mắt, bảng mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 1
Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Dậu bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 27/10/2022 hôm nay, tuổi Tý có một ngày sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Con giáp này thậm chí có cơ may gặp được quý nhân. Đối phương sẽ giúp bản mệnh khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại.

Nhân thời điểm này, tuổi Tý cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp của mình. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội triển vọng trong tương lai, giúp ích cho quá trình thăng tiến.

Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Thật không mấy khó khăn để người độc thân tìm thấy tình yêu của đời mình. Tam Hội Quý Nhân trao tận tay cho bạn một người phù hợp với mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước THẦN TÀI vào nhà, tiền bạc bày ra trước mắt, bảng mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 2
Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 27/10/2022 hôm nay, việc kiếm tiền của tuổi Mão có nhiều dấu hiệu khả quan. Đặc biệt, nếu con giáp này là người làm nghề tự do thì có thể thu được một khoản kha khá nhờ công sức trước đây của mình.

Đây còn là thời điểm thích hợp để tuổi Mão mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác, tạo dựng các mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Song bản mệnh cần cư xử chân thành hơn, đừng để người khác cảm thấy mình là người giả tạo, không thực bụng.

Lúc này, mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ dần ổn định sau những mâu thuẫn nhỏ. Dù đó là kết quả chưa thực sự rực rỡ như mong muốn nhưng đủ chỉ ra rằng bạn đang đi đúng hướng, hãy tiếp tục phát huy bạn nhé.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần rước THẦN TÀI vào nhà, tiền bạc bày ra trước mắt, bảng mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 3
Lúc này, mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ dần ổn định sau những mâu thuẫn nhỏẢnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 27/10, 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ nên công danh rực rỡ, thu nhập khả quan, tình duyên vượng sắc.

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