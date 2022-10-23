Đúng giờ Sửu hôm nay 23/10: Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này vận khí vây quanh, vận trình lên như diều gặp gió, may mắn đủ đường, suôn sẻ như ý, cuối năm tin vui ồ ạt, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 03:35

Đúng giờ Sửu hôm nay 23/10, 3 con giáp này vận khí vây quanh, vận trình lên hương, may mắn đủ đường, sự nghiệp rộng mở, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ không gặp phải trở ngại gì. Ngày này, mọi kế hoạch của bạn đều được tiến hành suôn sẻ, dẹp bỏ mọi vướng mắc. Bạn còn được quý nhân đồng hành, giúp tháo gỡ không ít bế tắc từ trước đó để giành được lợi thế so với người khác.

Hôm nay, con giáp này sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Dịp cuối tuần là lúc người khác nghỉ ngơi lại chính là ngày mà bản mệnh kiếm tiền đầy tay.

Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho những chú Rắn khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Đúng giờ Sửu hôm nay 23/10: Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này vận khí vây quanh, vận trình lên như diều gặp gió, may mắn đủ đường, suôn sẻ như ý, cuối năm tin vui ồ ạt, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho những chú Rắn khi các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hội xuất hiện trong vận trình ngày CN này của người tuổi Sửu báo hiệu con giáp này có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Đó không chỉ là mối quan hệ trong công việc mà còn cả ở bên ngoài nữa.

Sự xuất hiện của Chính Tài nâng đỡ cho vận trình tài lộc của cho con giáp này. Nguồn thu nhập ổn định giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng quá nhiều. 

Sức khỏe của Sửu thời gian này cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Sửu cũng không nên quá chủ quan, tham công tiếc việc mà làm tổn hại đến bản thân mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 23/10: Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này vận khí vây quanh, vận trình lên như diều gặp gió, may mắn đủ đường, suôn sẻ như ý, cuối năm tin vui ồ ạt, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Sức khỏe của Sửu thời gian này cũng không có gì đáng ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay bạn yêu thích được khám phá mọi thứ xung quanh, biết tự tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức. Những bạn nhỏ đang đi học sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn giàu tình cảm và nhiều ý tưởng, nhờ những ý kiến sáng tạo của mình mà tuổi Dần sẽ được cấp trên để ý tới.

Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng, nhưng vì chính trực nên không biết sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh. Phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình, nên tiền tài chậm mà chắc.

Cũng nhờ khả năng ăn nói khéo léo, giỏi giao tiếp lại nhanh nhẹn nên những chú Hổ có thêm nhiều bạn bè là điều dễ hiểu. Điều đó không chỉ giúp ích cho sự nghiệp mà còn khiến cuộc sống của bản mệnh thêm phần vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 23/10: Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này vận khí vây quanh, vận trình lên như diều gặp gió, may mắn đủ đường, suôn sẻ như ý, cuối năm tin vui ồ ạt, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Hôm nay bạn yêu thích được khám phá mọi thứ xung quanh, biết tự tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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