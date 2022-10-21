Đúng giờ Sửu hôm nay 21/10: 3 con giáp cát khí vây quanh, có điềm báo tài lộc, bản mệnh bơi trong đống vàng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 03:25

Đúng giờ Sửu hôm nay 21/10, 3 con giáp này cát khí vây quanh, điềm báo tài lộc đến, bản mệnh bơi trong đống vàng, giàu có nhất một phương.

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp hôm nay tương đối bình an và hạnh phúc. Cơ hội để con giáp này thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp cũng tới. Bản mệnh tìm được hướng đi mới, mục tiêu mới và dễ dàng vượt qua mọi khó khăn.

Tâm trạng hứng khởi, giàu tính sáng tạo rất có lợi cho những bạn theo đuổi các lĩnh vực như quảng cáo, nghệ thuật, sáng tác… Con giáp này càng làm càng hứng khởi, phát huy được toàn bộ năng lực bản thân đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình.

Tình cảm: Người tuổi Thân có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Do vậy tình cảm của bạn và người ấy ngày càng thăm thiết.

Đúng giờ Sửu hôm nay 21/10: 3 con giáp cát khí vây quanh, có điềm báo tài lộc, bản mệnh bơi trong đống vàng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ - Ảnh 1
Người tuổi Thân có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Ấn xuất hiện nâng bước vận trình của người người Dần trong ngày hôm nay. Mọi việc qua tay bạn đều được hoàn thành một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhờ thế mà bạn nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên. 

Tuổi Dần khá dễ chịu và hài hòa, mọi việc được tiến hành suôn sẻ, thậm chí còn thuận lợi hơn cả dự tính. Bạn không phải lo lắng về các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ trước đó vì tiến độ đang rất ổn định và thành quả thu được không tồi.

Thổ sinh Kim, người độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thông qua những buổi họp mặt, giới thiệu bạn bè. Chỉ cần bạn mở lòng mình, đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn sớm thôi. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 21/10: 3 con giáp cát khí vây quanh, có điềm báo tài lộc, bản mệnh bơi trong đống vàng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ - Ảnh 2
Tuổi Dần khá dễ chịu và hài hòa, mọi việc được tiến hành suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Sửu Dậu Bán Hợp này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có Thực Thần ghé thăm, người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày hôm nay. 

Tuổi Sửu nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Đúng giờ Sửu hôm nay 21/10: 3 con giáp cát khí vây quanh, có điềm báo tài lộc, bản mệnh bơi trong đống vàng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ - Ảnh 3
Tuổi Sửu nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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