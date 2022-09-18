Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, gia đạo hài hòa, ấm êm, bản mệnh ngập tràn hỷ sự, tình duyên ngày càng vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 12:25

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, bản mệnh ngập tràn tin vui về hỷ sự, gia đạo nhiều tin vui, tình duyên vượng sắc, nồng nàn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được cát tinh che chở nên vận trình công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Nếu con giáp này có ý định thay đổi công việc hoặc mở rộng kinh doanh thì đón nhận nhiều may mắn, cơ hội trao tay chỉ cần bản mệnh nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Tài năng đó khiến ai cũng phải nể phục, mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng tin rằng với trí tuệ và ý chí đó, chắc chắn con giáp này sẽ vượt qua và đạt được thành công.

Tam Hợp giúp cho tình cảm của người tuổi Ngọ ngày càng tăng tiến để những cặp đôi thêm phần kết nối, có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Người độc thân đã sẵn lòng cởi mở hơn để thu hút những người phù hợp về mình, hứa hẹn bạn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, gia đạo hài hòa, ấm êm, bản mệnh ngập tràn hỷ sự, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 1
Tam Hợp giúp cho tình cảm của người tuổi Ngọ ngày càng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, hôm nay nhờ được Tam Hợp che chở, người tuổi Tý đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Tam Hợp cho thấy người tuổi Tý và một nửa của mình đang có tác động tích cực lẫn nhau trong cuộc sống. Đừng quên rằng bạn là tấm gương phản ánh thái độ của họ dành cho bạn, vì thế hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé.

Với những nỗ lực đang có, có thể thấy, con giáp tuổi Tý đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tài chính. Hôm nay nhờ có Chính Tài mà nhiều người còn kiếm được một khoản tiền kha khá nữa đấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, gia đạo hài hòa, ấm êm, bản mệnh ngập tràn hỷ sự, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 2
Tam Hợp cho thấy người tuổi Tý và một nửa của mình đang có tác động tích cực lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi sẽ đón nhận không ít chuyện vui mừng. Sau những tháng ngày vất vả, cuối cùng thì con giáp này cũng có được những trái ngọt trong tay. Bản mệnh trân trọng những gì mình có.

Tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn, có người trúng xổ số, trúng thưởng, hoặc được người khác cho tiền. Nhưng tiền bạc không phải do mình làm ra thì cũng thường bị tiêu hết trong chớp nhoáng. Chỉ có kiếm tiền bằng lao động chăm chỉ thì con giáp này mới biết quý trọng, nâng niu và có được trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, gia đạo hài hòa, ấm êm, bản mệnh ngập tràn hỷ sự, tình duyên ngày càng vượng sắc - Ảnh 3
Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay 18/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này phúc khí hơn người, vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về tay, lộc lá đổ bộ, nửa đời sau chỉ có phú quý vinh hoa

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này phúc khí hơn người, may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài về tay, lộc lá tá lả, bản mệnh chỉ có nhung lụa vinh hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 58 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng