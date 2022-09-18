Đúng giờ Sửu hôm nay 18/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, gia đạo hài hòa, ấm êm, bản mệnh ngập tràn hỷ sự, tình duyên ngày càng vượng sắc

Người tuổi Ngọ được cát tinh che chở nên vận trình công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Nếu con giáp này có ý định thay đổi công việc hoặc mở rộng kinh doanh thì đón nhận nhiều may mắn, cơ hội trao tay chỉ cần bản mệnh nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Tam Hợp giúp cho tình cảm của người tuổi Ngọ ngày càng tăng tiến để những cặp đôi thêm phần kết nối, có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Người độc thân đã sẵn lòng cởi mở hơn để thu hút những người phù hợp về mình, hứa hẹn bạn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn.

Những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Tài năng đó khiến ai cũng phải nể phục, mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng tin rằng với trí tuệ và ý chí đó, chắc chắn con giáp này sẽ vượt qua và đạt được thành công.

Tam Hợp giúp cho tình cảm của người tuổi Ngọ ngày càng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, hôm nay nhờ được Tam Hợp che chở, người tuổi Tý đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Tam Hợp cho thấy người tuổi Tý và một nửa của mình đang có tác động tích cực lẫn nhau trong cuộc sống. Đừng quên rằng bạn là tấm gương phản ánh thái độ của họ dành cho bạn, vì thế hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé.

Với những nỗ lực đang có, có thể thấy, con giáp tuổi Tý đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tài chính. Hôm nay nhờ có Chính Tài mà nhiều người còn kiếm được một khoản tiền kha khá nữa đấy.

Tam Hợp cho thấy người tuổi Tý và một nửa của mình đang có tác động tích cực lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi sẽ đón nhận không ít chuyện vui mừng. Sau những tháng ngày vất vả, cuối cùng thì con giáp này cũng có được những trái ngọt trong tay. Bản mệnh trân trọng những gì mình có.

Tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn, có người trúng xổ số, trúng thưởng, hoặc được người khác cho tiền. Nhưng tiền bạc không phải do mình làm ra thì cũng thường bị tiêu hết trong chớp nhoáng. Chỉ có kiếm tiền bằng lao động chăm chỉ thì con giáp này mới biết quý trọng, nâng niu và có được trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo