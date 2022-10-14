Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, may mắn ngõ cửa, tài lộc bày ra trước mắt, vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc

Người tuổi Thân cảm thấy vô cùng nhiệt tình và hăng hái trong ngày hôm nay, khi có Tam Hợp nâng đỡ. Những rắc rối bất chợt xuất hiện không hề khiến bạn nản lòng thoái chí, ngược lại, bạn sẵn sàng là người tiên phong tìm cách giải quyết vấn đề.

Ngay khi thấy cơ hội hé lộ, bạn sẽ nắm bắt và tận dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể. Bạn đã có sự lựa chọn đúng đắn và đang đi trên con đường phù hợp với bản thân. Lợi nhuận thu được đủ để bạn cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kì vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình, bởi bạn không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp mà còn được lãnh đạo đánh giá cao. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn chẳng hề uổng phí đâu.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kì vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài cho thấy người tuổi Tuất có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại. Bạn cần tìm cách sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, chớ nên nghĩ đến việc chơi bời hưởng thụ.

Có thể thấy rằng bạn là người có tài năng, vì vậy đừng nên lãng phí tài năng của mình. Hãy sẵn sàng thử sức trong những công việc mới, đừng vội hài lòng với những gì đã quá quen thuộc, bạn còn có thể tiến xa hơn hiện tại rất nhiều.

May mắn hơn trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình nên dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Chắc hẳn bạn sẽ khiến cho một vài người cảm thấy xuyến xao đấy, hãy mở lòng mình để thử cho đôi bên cơ hội nhé.

May mắn hơn trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay cho biết, Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo