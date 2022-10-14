Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, may mắn ngõ cửa, tài lộc bày ra trước mắt, vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 02:27

Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10, 3 con giáp này được thần may mắn ưu ái, quà bất ngờ đến tay, hỷ sự tràn ngập, tình - tiền lên hương.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cảm thấy vô cùng nhiệt tình và hăng hái trong ngày hôm nay, khi có Tam Hợp nâng đỡ. Những rắc rối bất chợt xuất hiện không hề khiến bạn nản lòng thoái chí, ngược lại, bạn sẵn sàng là người tiên phong tìm cách giải quyết vấn đề.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kì vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình, bởi bạn không chỉ nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp mà còn được lãnh đạo đánh giá cao. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn chẳng hề uổng phí đâu.

Ngay khi thấy cơ hội hé lộ, bạn sẽ nắm bắt và tận dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể. Bạn đã có sự lựa chọn đúng đắn và đang đi trên con đường phù hợp với bản thân. Lợi nhuận thu được đủ để bạn cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, may mắn ngõ cửa, tài lộc bày ra trước mắt, vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 1
Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều kì vọng hơn vào sự nghiệp tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài cho thấy người tuổi Tuất có vận may tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại. Bạn cần tìm cách sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, chớ nên nghĩ đến việc chơi bời hưởng thụ.

Có thể thấy rằng bạn là người có tài năng, vì vậy đừng nên lãng phí tài năng của mình. Hãy sẵn sàng thử sức trong những công việc mới, đừng vội hài lòng với những gì đã quá quen thuộc, bạn còn có thể tiến xa hơn hiện tại rất nhiều.

May mắn hơn trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình nên dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Chắc hẳn bạn sẽ khiến cho một vài người cảm thấy xuyến xao đấy, hãy mở lòng mình để thử cho đôi bên cơ hội nhé.

Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, may mắn ngõ cửa, tài lộc bày ra trước mắt, vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 2
May mắn hơn trên phương diện tình cảm, Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân biết cách thể hiện điểm mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay cho biết, Lục Hợp xuất hiện mang tới cho người tuổi Thìn những niềm vui và cả sự may mắn khi mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Công việc của bản mệnh vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ từ góp sức cho đến lời khuyên, kinh nghiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn, hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhưng dù tiền bạc dư dôi đến đâu, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, còn nhiều chuyện phải chi tiêu sau này nên cần có kế hoạch tích lũy ngay từ bây giờ.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp chuyện tình yêu ngày càng nồng nàn say đắm. Bạn và người ấy có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, những chuyện không vui dần khép lại, chỉ còn tương lai hạnh phúc đang mở ra trước mắt.

Đúng giờ Sửu hôm nay 14/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, may mắn ngõ cửa, tài lộc bày ra trước mắt, vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 3
Chính Tài tiếp sức, con giáp này sẽ thu hoạch được những thành quả to lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay 13/10: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, tài chính khởi sắc, công danh tươi sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, vận trình khởi sắc hơn trước, công danh vụt sáng, cuối năm có điềm báo tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 44 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 44 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người