Đúng giờ Sửu hôm nay 13/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà mua xe, vận trình cực kì viên mãn

Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

Vận trình tình cảm cảm thông san sẻ. Người độc thân gặp may mắn khi tìm được một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Hạnh phúc lâng lâng khiến mọi thứ bỗng thay đổi, bản mệnh có thêm niềm tin vào những điều mình làm.

Vận trình tình cảm cảm thông san sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Chính Tài che chở, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Những sai sót ở hiện tại cũng có thể được giảm thiểu nếu bạn cẩn thận hơn.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Ngũ hành tương sinh giúp đào hoa vượng ở người độc thân trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bản mệnh dường như chưa thật sự nghiêm túc với các mối quan hệ xung quanh.

Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay ngày mới có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp.

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Tam Hợp nâng đỡ giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi càng thêm gắn kết. Cảm xúc mới mẻ, hạnh phúc dâng trào mà con giáp này cảm nhận được sẽ giúp bản mệnh có thêm nhiều động lực hơn.

Hôm nay ngày mới có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo