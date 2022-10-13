Đúng giờ Sửu hôm nay 13/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà mua xe, vận trình cực kì viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 03:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này nằm im tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải dư dôi, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Thân

Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

Vận trình tài lộc bình ổn. Bản mệnh tìm thấy niềm cảm hứng trong việc kiếm tiền của mình.

Vận trình tình cảm cảm thông san sẻ. Người độc thân gặp may mắn khi tìm được một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Hạnh phúc lâng lâng khiến mọi thứ bỗng thay đổi, bản mệnh có thêm niềm tin vào những điều mình làm.

Đúng giờ Sửu hôm nay 13/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà mua xe, vận trình cực kì viên mãn - Ảnh 1
Vận trình tình cảm cảm thông san sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Chính Tài che chở, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Những sai sót ở hiện tại cũng có thể được giảm thiểu nếu bạn cẩn thận hơn.

Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Ngũ hành tương sinh giúp đào hoa vượng ở người độc thân trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bản mệnh dường như chưa thật sự nghiêm túc với các mối quan hệ xung quanh.

Đúng giờ Sửu hôm nay 13/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà mua xe, vận trình cực kì viên mãn - Ảnh 2
Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay ngày mới có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp.

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Tam Hợp nâng đỡ giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi càng thêm gắn kết. Cảm xúc mới mẻ, hạnh phúc dâng trào mà con giáp này cảm nhận được sẽ giúp bản mệnh có thêm nhiều động lực hơn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 13/10: 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, của cải trải đầy nhà, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà mua xe, vận trình cực kì viên mãn - Ảnh 3
Hôm nay ngày mới có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 13/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, thuận lợi như ý, cát khí vây quanh, quý nhân bám gót, cuối năm thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan

Đúng 12h trưa nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông đủ đường, may mắn bám gót, thu nhập khả quan.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 44 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 44 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người