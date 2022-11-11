Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân được cấp trên đánh giá rất cao vì những thành tích mà bạn đã gặt hái được. Trong ngày hôm nay, lãnh đạo có thể giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, tạo thêm cơ hội cho bạn thể hiện khả năng của mình.

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, chớ nên lo lắng thái quá. Bạn có nhiều khả năng chưa bộc lộ hết, đồng thời xung quanh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

Tuổi Thân nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tuổi Thân nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 11/11/2022 hôm nay, tuổi Dậu đạt được nhiều thuận lợi trong công việc. Dù có những khó khăn nhất định nhưng con giáp này biết cách vận dụng những lợi thế để xử lý vấn đề một cách hiệu quả. Nhờ thế, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai, hãy tiếp tục đi theo hướng mình đã chọn nhé.

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu cũng ngày càng tươi sáng. Đào hoa khởi sắc rực rỡ, con giáp này luôn tâm niệm và tin tưởng tình yêu sẽ đến với mình vào lúc thích hợp, đây chính là ngày mà sự chờ đợi của bản mệnh được bù đắp xứng đáng.

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu cũng ngày càng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 11/11/2022 hôm nay, trong công việc, tuổi Tuất tạo ra nhiều năng suất hơn hẳn thường ngày. Một vài khó khăn trước đó tưởng không cách giải quyết thì trong cái khó ló cái khôn, con giáp này đã tìm ra được ý tưởng sáng tạo và độc đáo đến bất ngờ.

Thổ sinh Kim, người độc thân đã có những quan điểm cởi mở hơn về chuyện tình cảm, chính vì vậy mà khi được giới thiệu làm quen, bạn không còn hành xử quá tiêu cực nữa. Có thể bạn sẽ gặp được người phù hợp ngay trong hôm nay.

Thổ sinh Kim, người độc thân đã có những quan điểm cởi mở hơn về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo