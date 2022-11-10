Đúng giờ Sửu hôm nay (10/11), 3 con giáp công danh vượng sắc, 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, cuối năm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 02:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này công danh vượng sắc, bản mệnh 'xuôi chèo mát mái', được cấp trên trọng dụng, thu nhập 'khủng' về tay, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Thiên Tài giúp cho tiền bạc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn, đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể cảm thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé. 

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bạn nên học hỏi một điều gì đó từ mọi người xung quanh, và điều này sẽ khiến bạn có những phút giây đầy cảm xúc. Nếu bạn cảm thấy mọi thứ khó khăn, đừng quên rằng sẽ luôn có gia đình ở bên để hỗ trợ bạn thật nhiều.

Công việc cũng vẫn đảm bảo được tiến độ ổn định. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên, lại thêm môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên trăm sự đều hanh thông.

Đúng giờ Sửu hôm nay (10/11), 3 con giáp công danh vượng sắc, 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Công việc cũng vẫn đảm bảo được tiến độ ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay Tam Hợp xuất hiện giúp cho mặt tình cảm của con giáp tuổi Dậu lại có nhiều thay đổi thú vị. Có thể, những ai đang độc thân sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những đối tượng thông minh, sắc sảo hoặc có quan điểm khác với bạn. 

Chính Tài giúp cho người tuổi Dậu có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập. Tất cả là nhờ vào việc bạn có người hướng dẫn, hỗ trợ và bạn cũng đang tự trang bị kiến thức cho mình rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Đúng giờ Sửu hôm nay (10/11), 3 con giáp công danh vượng sắc, 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Chính Tài giúp cho người tuổi Dậu có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài đảm bảo cho những chú Dê một nguồn thu nhập ổn định. Thu chi hiện tại giữ ở mức trung bình, các khoản thu không tăng nhưng cũng không bị giảm đi nên chuyện chi tiêu hàng ngày của con giáp này không bị ảnh hưởng. Nếu muốn cải thiện thu nhập thì bản mệnh cần xông xáo làm thêm các công việc bên ngoài nữa.

May mắn hơn, Thổ sinh Kim còn cho thấy bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Thậm chí, bạn phải lòng đối phương ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với người ấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay (10/11), 3 con giáp công danh vượng sắc, 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Chính Tài đảm bảo cho những chú Dê một nguồn thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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