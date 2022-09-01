Đúng giờ Sửu hôm nay 1/9: CÁT TINH nâng đỡ, 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 13:34

Đúng giờ Sửu hôm nay 1/9, 3 con giáp này suôn sẻ hanh thông, tài lộc vượng sắc, của cải trải đầy nhà, bản mệnh ngủ trên đống vàng, vận trình tình cảm có biến chuyển.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra dễ dàng mọi mặt. Dự đoán người tuổi này đạt được bước tiến đáng kể trên con đường công danh của mình nhờ vào sự thông minh và tài năng vốn có của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Nguồn thu nhập tốt từ công việc chính giúp con giáp này cải thiện chất lượng cuộc sống của mình một cách rõ rệt. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi sáng. Những cặp đôi mới yêu đang có những khoảng thời gian, ngọt ngào bên nhau. Người đã quen lâu bắt đầu có ý định về ra mắt hai bên gia đình. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 1/9: CÁT TINH nâng đỡ, 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Vận trình tình cảm vui vẻ, tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 1/9/2022 hôm nay, tuổi Mão nhận được sự tin tưởng, vì vậy đừng sợ khi phải đối diện với khó khăn. Bản mệnh có thể coi đó là cơ hội khẳng định giá trị của bản thân, từ đó đặt những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp.

Tài lộc: Tổng thể không tệ, thu lại được số tiền đã cho vay trước đó, có thể trúng thưởng bất ngờ, thu nhập tăng lên trông thấy.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và lắng nghe để cải thiện điểm yếu của mình. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình bạn luôn đầm ấm, thuận hòa, các thành viên gắn bó với nhau.

Đúng giờ Sửu hôm nay 1/9: CÁT TINH nâng đỡ, 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và người lớn trong nhà rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ đủ đường. Cát Tinh nâng đỡ giúp người tuổi này có nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong công việc. Song song đó, bản mệnh cũng cần trau dồi thêm kỹ năng trong thời gian rảnh để hỗ trợ tốt hơn cho công việc. 

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành… Con giáp này nên lên kế hoạch thực hiện những công việc phù hợp để gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Mối quan hệ với những người thân yêu dần khởi sắc trở lại vì người trong cuộc đã nhận thấy tầm quan trọng của họ trong cuộc sống này. 

Đúng giờ Sửu hôm nay 1/9: CÁT TINH nâng đỡ, 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, vận trình hanh thông, tài lộc vượng sắc, bản mệnh 'ngủ' trên đống vàng, sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo 

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này được Chính thần độ mệnh, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc hanh thông, bản mệnh một bước lên mây, vận trình đỏ thắm.

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