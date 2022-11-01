Đúng giờ Sửu hôm nay 1/11/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình hanh thông, công danh vụt sáng, tình - tiền viên mãn, cuối năm hỷ sự tràn ngập, tin vui ồ ạt đến

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có đầu óc minh mẫn, tiếp thu mọi việc vô cùng nhanh chóng. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, đem lại thành tích tốt cho bản thân.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa. Khi về đến nhà, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, quên hết những khó khăn mà mình gặp phải ngoài xã hội. Bạn rất trân trọng những gì mình đang có.

Con giáp này còn có thể tìm ra hướng giải quyết mới mẻ cho những công việc vốn đã quá quen thuộc. Tinh thần hăng hái còn khiến bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, tạo quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm đang rất thăng hoa, rực rỡ. Con giáp này hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai người nhận ra đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

Lại thêm sự xuất hiện của Chính Tài, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với bản mệnh. Có thể khoản đầu tư mà người tuổi Tý mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình.

Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tý có thể gặt hái thành công, khẳng định vị thế trong ngày hôm nay nhờ vào vốn hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của mình. Thậm chí, bạn có thể khiến cho lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phải ngạc nhiên và thán phục.

Vận trình tình cảm đang rất thăng hoa, rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc hôm nay trôi chảy, thuận lợi, tuổi Sửu có đủ sự tự tin, nhanh nhạy, khéo léo để giải quyết đống công việc trước mắt. Tuy nhiên để khiến cấp trên hài lòng bạn sẽ tốn không ít công sức cũng như năng lượng trong ngày hôm nay. Công việc bận rộn khiến bạn chẳng có đủ thời gian để làm những gì mình thích nên mọi thứ vẫn dừng ở việc lên kế hoạch và dự định.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay cho thấy tiền bạc đang giữ ở mức ổn định và những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực. Nếu tích cực còn nhận được những khoản thu giao dịch, khách hàng mới, hoa hồng, hoàn thành tốt bạn sẽ được sự tín nhiệm.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Sửu rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Người độc thân quan tâm hơn đến ngoại hình của bản thân, biết trang điểm, chưng diện nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Bạn có thể lọt vào mắt xanh của một ai đó đấy.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Sửu rất vượng đào hoa trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo