Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022: 3 con giáp NGŨ HÀNH có hẹn với Thần Tài, sớm muộn gì cũng được người người kính nể, ai ai cũng phải gọi ĐẠI GIA

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp lãng mạn. Cục diện Tam Hội soi chiếu giúp người tuổi Ngọ có được khoảng thời gian yên bình bên cạnh người mình yêu. Tình yêu còn giúp người trong cuộc vượt qua khá nhiều thách thức trong cuộc sống.

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, tử vi tuổi Ngọ dự báo, vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra thuận lợi dễ dàng. Nhiều người vẫn cho rằng những thuận lợi, thành công mà bạn có đều là do may mắn có được. Nhưng trên thực tế, con giáp này đã bỏ ra khá nhiều công sức, và cũng trải qua không ít vấp ngã.

Cẩn trọng: Sức khỏe sa sút do bận rộn làm việc, làm tới kiệt sức trong ngày Hỏa khí vượng. Tuổi Nhâm Ngọ: Đôi lứa yêu nhau thường hay khắc khẩu.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình theo mức tốt nhất, theo điều kiện hiện tại.

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, tử vi tuổi Ngọ dự báo, vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra thuận lợi dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, vận trình công việc của tuổi Dậu diễn ra ổn thoả. Suy nghĩ chín chắn, vững vàng giúp con giáp này hạn chế được khá nhiều các rắc rối có thể xảy ra. Tinh thần chính trực, ngay thẳng sẽ là điều kiện để con giáp này có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chiều đi xuống. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu phai nhạt, thậm chí là rạn nứt vì cảm xúc không còn như thuở ban đầu. Để trở lại khoảng thời gian nồng nàn, e rằng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc sáng rõ. Chi tiêu luôn ít hơn nguồn thu vào nên sẽ có khoản tích luỹ đáng kể.

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, vận trình công việc của tuổi Dậu diễn ra ổn thoả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ khá nhiều trong việc tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai. Con giáp này dần hiểu được điều mình muốn là gì, cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà con giáp này đã hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi.

Bản mệnh biết còn nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước, song vẫn quyết tâm làm theo những gì trái tim mách bảo. Người tuổi Dần nên chú ý đề phòng kẻo mất mát tiền bạc trong ngày. Có thể không phải do con giáp này tiêu pha gì mà là bị mất cắp, mất trộm hoặc đầu tư không đúng chỗ.

Tình cảm vốn là thứ mong manh, nếu không được chăm sóc cẩn thận là có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì vậy nếu đã yêu nhau và muốn ở bên nhau lâu dài thì nên trân trọng người ở cạnh mình, cũng chính là giữ lấy hạnh phúc của bản thân mình. Ngoài ra bản mệnh cũng cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình.

Đúng giờ Ngọ ngày 4/10/2022, tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ khá nhiều trong việc tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.