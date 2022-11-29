Đúng giờ Ngọ hôm nay, ngày 29/11: 3 con giáp được 'Thần Tài chiếu rọi' vận may gia tăng chóng mặt, tiền vào như nước, phất lên giàu có, giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 06:16

3 con giáp này được thần Tài sủng ái, tiền vào như nước trong ngày 29/11.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ còn hanh thông hơn vào ngày 29/11. Các cơ hội liên tiếp mở ra khiến Tỵ tăng thêm quyền lực. Cơ hội thăng tiến, tăng lương nằm trong lòng bàn tay. Vì có nhiều ý tưởng táo bạo nên họ cũng được lãnh đạo và người lớn tuổi chú ý.

Ngày 29/11, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, cơ hội còn đến nhiều hơn với người tuổi này.

Đúng giờ Ngọ hôm nay, ngày 29/11: 3 con giáp được 'Thần Tài chiếu rọi' vận may gia tăng chóng mặt, tiền vào như nước, phất lên giàu có, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Ngày 29/11, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp rắc rối thì vẫn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Nhờ sự phù hộ của các cát tinh nên vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày 29/11 đặc biệt hanh thông. Họ lại được quý nhân giúp đỡ nên thu về những khoản tiền không hề nhỏ.

Tất nhiên cũng phải công nhận tài năng của người tuổi Dậu. Họ có tư duy rõ ràng, có khả năng phân biệt và thuyết phục mạnh mẽ. Trong tháng này, Dậu dễ dàng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên tại đơn vị công tác.

Vì công việc đang trên đà thuận lợi nên Dậu chỉ cần chăm chỉ thêm một chút là sẽ thu về cho mình khối tài sản đáng kể.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của Dần trong ngày 29/11 khá tốt. Những cơ hội mới sẽ mở ra trước mắt Dần và họ có cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc có nhiều dự án thu về lợi nhuận cao.

Điều này cũng hoàn toàn xứng đáng bởi người tuổi Dần có khả năng lãnh đạo. Họ có năng lực chuyên môn, có khả năng quan lý nên công việc trôi chảy.

Vai trò mới cũng giúp Dần phát huy được tài năng, thể hiện được bản thân. Nhưng có một điều Dần phải ghi nhớ là cần tiết chế để tránh bị ghen ghét.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi dậu

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