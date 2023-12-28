Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 28/12, 3 con giáp tài lộc đứng đầu bảng, giàu không lối thoát, thăng tiến vù vù, bắc thang đến thành công

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 00:44

Theo tử vi, 3 con giáp sau đón lộc rơi ngay cửa, nhận khoản tiền lớn về tay, ngồi không vẫn giàu sang nức tiếng.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 28/12/2023 hôm nay, tuổi Dần may mắn tài lộc được dự báo có sự tăng tiến, tiền bạc đang đổ về túi. Càng làm ăn kinh doanh sẽ càng thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với bình thường. Điều này khiến bản mệnh thêm tự tin mở rộng dự án của mình.

Công việc của tuổi Dần cũng diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào, bản mệnh cũng được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Với năng lực của mình con giáp này hoàn toàn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc nên hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ, đừng rụt rè né tránh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân đón tin vui nhờ đào hoa vượng. Bản mệnh có nhiều người theo đuổi, đời sống tình cảm vô cùng sống động. Hãy lắng nghe con tim để tìm được người phù hợp với mình. Các cặp vợ chồng dù kết hôn lâu nhưng tình cảm vẫn luôn ngọt ngào.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 28/12, 3 con giáp tài lộc đứng đầu bảng, giàu không lối thoát, thăng tiến vù vù, bắc thang đến thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu là người kiên định, chăm chỉ và kiên trì theo đuổi những mục tiêu đã đề ra. Họ thường giỏi lập kế hoạch và thực hiện tỉ mỉ từng bước. Vì thế đây chính là những người hỗ trợ đáng tin cậy khi làm việc nhóm

Hôm nay, những người tuổi Dậu sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Mặc dù con giáp này có thể phải đối mặt với một số công việc đòi hỏi sự bền bỉ và kiên nhẫn, nhưng chính nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mà tuổi Dậu sẽ dần thấy được thành quả của mình. Ngoài ra, những tin tốt như một số cơ hội đầu tư, hợp tác sẽ đến nên con giáp này phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Những người sinh năm Dậu nên kiên nhẫn, bền bỉ trong giai đoạn này và không sợ khó khăn. Đối với những cơ hội mới, họ phải đánh giá cẩn thận rủi ro rồi mới đưa ra quyết định hợp lý. 

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 28/12, 3 con giáp tài lộc đứng đầu bảng, giàu không lối thoát, thăng tiến vù vù, bắc thang đến thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vững tin vào cuộc sống. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão luôn đứng đắn, hoàn thành công việc nhanh, gọn.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đặt ra thêm thử thách, chinh phục thành công đối phương.

Tài lộc: Giải quyết nhanh, gọn những chuyện vun vặt liên quan đến tài chính. 

Sức khoẻ: Không ăn nhiều rau, cơ thể nóng.  

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 28/12, 3 con giáp tài lộc đứng đầu bảng, giàu không lối thoát, thăng tiến vù vù, bắc thang đến thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 27/12 đến 31/12, 3 con giáp vượt khó thành công, đuổi nghèo đón giàu, phú quý đủ đầy, chẳng cần bon chen tài lộc tự đến

Từ 27/12 đến 31/12, 3 con giáp vượt khó thành công, đuổi nghèo đón giàu, phú quý đủ đầy, chẳng cần bon chen tài lộc tự đến

Từ 27/12 đến 31/12, 3 con giáp sau cuộc đời bước sang trang mới, có cơ hội thăng tiến trong công việc, tình duyên thăng hoa viên mãn không ngờ.

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