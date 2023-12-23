Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp lộc lớn về tay, thu nhập khấm khá, tiền bạc như ý, không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi ngày 23/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần là người hiền lành, không muốn ảnh hưởng tới bất kì ai.

Công việc: Người tuổi Dần tích cực theo đuổi công việc bạn đam mê.

Tài lộc: Bạn mong những tài lộc bất ngờ xảy ra với bạn.

Sức khoẻ: Không chịu đựng khi cơn đau buốt vì răng đau nhứt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trong ngày mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Đúng ngày mới, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Sửu dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/12/2023 là thời điểm thuận lợi cho tuổi Mão để bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã lên lịch từ trước. Hãy tránh chần chừ và do dự, hãy nhanh chóng đưa ra hành động.

Điều quan trọng là nỗ lực của con giáp này hôm nay sẽ là thành công của ngày mai. Vì vậy, bản mệnh hãy không ngừng khuyến khích bản thân, dù có gặp khó khăn hơn so với mọi người khác, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thuận lợi cho xuất hành và giao dịch, nhưng cần tránh động thổ. Điều này đòi hỏi tuổi Mão phải sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ để tận dụng tối đa nguồn lực và gặt hái nhiều điều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.