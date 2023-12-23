Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp lộc lớn về tay, thu nhập khấm khá, tiền bạc như ý, không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 03:33

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp sau may mắn ngút trời, làm giàu không khó, tiền tài phơi phới, phú quý viên mãn như mơ.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 23/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần là người hiền lành, không muốn ảnh hưởng tới bất kì ai.

Công việc: Người tuổi Dần tích cực theo đuổi công việc bạn đam mê.

Tình cảm: Bạn giỏi làm những niềm vui bất ngờ cho đối phương. 

Tài lộc: Bạn mong những tài lộc bất ngờ xảy ra với bạn.

Sức khoẻ: Không chịu đựng khi cơn đau buốt vì răng đau nhứt. 

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp lộc lớn về tay, thu nhập khấm khá, tiền bạc như ý, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Những người tuổi Sửu trong ngày mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, họ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Sửu thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Họ sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Sửu giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Đúng ngày mới, người tuổi Sửu được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Sửu dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Ngọ là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp lộc lớn về tay, thu nhập khấm khá, tiền bạc như ý, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/12/2023 là thời điểm thuận lợi cho tuổi Mão để bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã lên lịch từ trước. Hãy tránh chần chừ và do dự, hãy nhanh chóng đưa ra hành động.

Điều quan trọng là nỗ lực của con giáp này hôm nay sẽ là thành công của ngày mai. Vì vậy, bản mệnh hãy không ngừng khuyến khích bản thân, dù có gặp khó khăn hơn so với mọi người khác, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thuận lợi cho xuất hành và giao dịch, nhưng cần tránh động thổ. Điều này đòi hỏi tuổi Mão phải sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ để tận dụng tối đa nguồn lực và gặt hái nhiều điều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 23/12, 3 con giáp lộc lớn về tay, thu nhập khấm khá, tiền bạc như ý, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp sau cuộc sống lên hương, vận khí khởi sắc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 3 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 8 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 10 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng