Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 22/12, 3 con giáp tài vận bừng sáng, sớm thăng chức tăng lương, nằm không cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 21:05

Theo tử vi thứ Sáu ngày 22/12, 3 con giáp sau số mệnh vàng 10, gặp may mắn về tiền bạc, tha hồ hưởng tài lộc sum suê.

Tuổi Tuất 

Hôm nay, tuổi Tuất làm việc với thái độ khá thờ ơ, được chăng hay chớ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ rất dễ mắc lỗi sai và tốn công sức khắc phục.

Dù đang giữ vị thế nào đi nữa, con giáp này cũng không nên quá cứng nhắc với quan điểm của bản thân. Hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người, có thể bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới hoặc cảm hứng cho công việc đang làm.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 22/12, 3 con giáp tài vận bừng sáng, sớm thăng chức tăng lương, nằm không cũng có lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi tháng 12/2023, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 22/12, 3 con giáp tài vận bừng sáng, sớm thăng chức tăng lương, nằm không cũng có lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Tuổi Hợi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Tử vi cho biết trong thời gian này, con giáp tuổi Hợi có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Đặc biệt trong thời gian này con giáp tuổi Hợi có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Tuổi Hợi tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 22/12, 3 con giáp tài vận bừng sáng, sớm thăng chức tăng lương, nằm không cũng có lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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