Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 22/12, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, tiền vàng ngập mặt, phú quý bủa vây, nhanh chóng giàu to

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 22/12/2023 hôm nay, tuổi Thân nhận được sự ủng hộ từ phía người thân và gia đình cho các kế hoạch đang tiến hành. Nhưng bản mệnh nên cải thiện cách hòa hợp với các đồng nghiệp và đối tác, tránh bất đồng.

Thời gian này, tuổi Thân nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Các cặp đôi có chút nghi ngờ nhau nhưng sau đó được giải thích và không còn hiểu nhầm.

Con giáp này luôn muốn trốn tránh thực tế. Tử vi khuyên bản mệnh đừng tạo ra quá nhiều căng thẳng cho bản thân một cách không cần thiết. Thay vào đó cần đối mặt, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn có tính cách rất cẩn thận và chu đáo. Nhờ sự nhạy cảm mà họ rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách giữ mối quan hệ với mọi người.

Con giáp này bẩm sinh đã có đôi mắt tinh tường, họ có thể phân biệt được đâu là người giả tạo, đâu là người thực sự tốt với mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, chỉ cho mình những hướng đi đúng đắn.

Tuổi Tý không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng biết đối xử chân thành với những người xứng đáng.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất luôn nghĩ về quá khứ buồn tủi.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc có nhiều ước mơ lớn, chinh phục nhiều đỉnh cao.

Tình cảm: Tình yêu của cả hai đã không còn mặn mồi, bạn luôn tìm đến cách giải quyết tốt.

Tài lộc: Thỉnh thoảng bạn luôn có cách giữ tài chính tăng trưởng cao.

Sức khoẻ: Tăng cường lịch tập khi có thời gian rảnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.