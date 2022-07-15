Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), 'phủi sạch vận đen' 3 con giáp hút cạn lộc trời, mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng, giàu số hai không ai dám nhận số một

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 06:51

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái được nhiều niềm vui tài lộc, kiếm được tài lộc cực lớn, thu nhập tăng cao bất ngờ.

Tuổi Mùi

Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần này (16 -17/7), bản mệnh của người tuổi Mùi sẽ thập toàn thập mỹ, may mắn bủa vây. Dù là trong cuộc sống hay công việc, con giáp này cũng gặt hái nhiều thành công, tiền tài dồi dào. Tài vận của người tuổi Mùi sẽ có sự thay đổi vượt trội so với thời gian trước, mọi phiền phức, rò rỉ về tài chính trước đây đều có thể được giải quyết triệt để.

Người tuổi Mùi làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu. Trong khi đó con giáp dùng kinh doanh cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Thời điểm này, người tuổi Mùi nhận được lộc trời ban, may mắn đủ đường. Bởi vậy, con giáp này hãy tận dụng cơ hội có một không hai này để làm mọi việc và đạt được những gì mong muốn.

Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), 'phủi sạch vận đen' 3 con giáp hút cạn lộc trời, mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng, giàu số hai không ai dám nhận số một - Ảnh 1
Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần này (16 -17/7), bản mệnh của người tuổi Mùi sẽ thập toàn thập mỹ, may mắn bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian 2 ngày cuối tuần (16 - 17/7) này, chỉ cần nắm bắt được cơ hội vàng trong thời điểm này, người tuổi Mão sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Bất kể là Mão đang gặp vận đen gì cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Dù đang kinh doanh hay làm công ăn lương, cuối tuần này lộc lá sẽ ập đến với người tuổi Mão.

Do bước vào cục diện Tam Hợp nên có thể nói là sự nghiệp hanh thông, trăm sự thuận lợi, tài vận vượng phát nên con giáp tuổi Mão đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Những công việc còn trì trệ, tồn đọng sẽ được giải quyết xong xuôi, từ đó thu nhập có thể tăng lên nhờ công việc có tiến triển.

Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), 'phủi sạch vận đen' 3 con giáp hút cạn lộc trời, mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng, giàu số hai không ai dám nhận số một - Ảnh 2
Thời gian 2 ngày cuối tuần (16 - 17/7) này, chỉ cần nắm bắt được cơ hội vàng trong thời điểm này, người tuổi Mão sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Giờ Ngọ ngày 16 -17/7, vận thế tuổi Sửu đi lên, thăng quan phát tài. Người tuổi Sửu không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Con giáp tuổi Sửu được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui gõ cửa, nếu là người làm công ăn lương thì vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi.

Người tuổi Sửu đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư trong thời gian này, tiền lời vô kể, nhiều như thác lũ, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà họ được điều chuyển lên vị trí công việc cực tốt, thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đúng giờ Ngọ 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), 'phủi sạch vận đen' 3 con giáp hút cạn lộc trời, mở túi hứng tiền, dư dả khối tài sản khủng, giàu số hai không ai dám nhận số một - Ảnh 3
Giờ Ngọ ngày 16 -17/7, vận thế tuổi Sửu đi lên, thăng quan phát tài, không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được sẽ có bước tiến trong công việc, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

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