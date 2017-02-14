Đừng bỏ lỡ những người thế này, vì một khi yêu là họ sẽ chung thủy đến suốt đời

Tâm linh - Tử vi 14/02/2017 16:33

Đây là những cung hoàng đạo yêu một khi yêu sẽ rất mãnh liệt và chung thủy. Dù họ không mấy khi hứa hẹn cao xa nhưng một khi yêu là đậm sâu một đời

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Đừng bỏ lỡ những người thế này, vì một khi yêu là họ sẽ chung thủy đến suốt đời - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Với Xử Nữ, họ luôn rất chú trọng đến những lời hứa. Do đó một khi không chắc hoặc nghĩ là không thể làm được, họ sẽ không bao giờ hứa hẹn. Nhưng khi họ đã hứa thì có khó khăn sao cũng sẽ cố gắng và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Xử Nữ ít khi nói lời ngọt ngào khi yêu nhưng họ luôn thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động rất nhỏ nhưng lại như chứa đựng nhiều tình cảm. Đây là cung hoàng đạo một khi yêu là rất đậm sâu, thủy chung một lòng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết không thích và nhiều khi là không màng đến những lời hứa hẹn hay những gì người khác hứa. Phần lớn người cung Ma Kết sống có phần thực tế và lý trí Nếu họ không chắc có thể thực hiện, họ tuyệt đối không bao giờ hứa hẹn. Ở họ luôn có cảm giác thiếu an toàn. Và một khi thừa nhận tình yêu, đó là những gì sâu đậm và chân thành nhất của họ. Nếu bạn chưa nghe được lời thổ lộ của họ  thì là vì họ vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Vì vậy, một khi thì tình yêu của Ma Kết rất đậm sâu và luôn có thể kéo dài cả đời.

Cự Giải (21/5 – 21/6)

Đừng bỏ lỡ những người thế này, vì một khi yêu là họ sẽ chung thủy đến suốt đời - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Cự Giải luôn xem lời hứa có ý nghĩa rất lớn với họ. Họ sẽ không hứa nếu khả năng thực hiện không tới 80 hay 90%. Vì vậy, nếu ai từng hứa hẹn điều gì với họ, hãy nên cẩn thận. Dù có thể họ luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất là ghi lòng tạc dạ, khó mà quên được. Họ sẽ luôn đợi chờ đối phương thực hiện lời hứa, bền bỉ và rất kiên trì. Nếu người hứa đã quên thì Cự Giải dễ dàng bị tổn thương.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương luôn xem trọng những lừa hứa, nhất là con gái Bạch Dương. Nhiều lúc sẽ vì tình cảm hay tinh thần bộc phát mà họ sẽ có những lời hứa bất chợt. Nhưng họ chắc chắn sẽ kiên quyết thực hiện chúng cho bằng được, dù có khó thế nào

Vì vậy,chỉ cần một lời hứa, bạn hãy tin rằng Bạch Dương đã đảm bảo một cách chắc chắn cho tình cảm của họ.

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