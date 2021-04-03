Đúng 9h thứ Hai ngày 5/4: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, lắm tiền nhiều của, tiêu xài thả ga cũng chẳng lo cạn ví

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 15:00

Theo tử vi 12 con giáp, thứ hai tuần này 3 con giáp dưới đây sẽ hanh thông trăm đường về công danh sự nghiệp. Bởi thế, bạn mệnh lắm tiền nhiều của cũng là lẽ dĩ nhiên, cứ thoải mái tiêu pha mà chẳng lo cạn ví.

Tuổi Dần

Ngày mới của Dần được hưởng nhiều vượng tài lộc đỏ chót, khiến bản mệnh vui cả ngày không ngớt. Có thể đó là khoản tiền đến từ việc kinh doanh bấy lâu nay của bạn, hoặc là phần lương thưởng bạn nhận được sau dự án thành công vừa rồi. Dù gì thì, việc tiền bạc rủng rỉnh cùng một lúc như thế này cũng khiến bạn “khó xử” quá nhỉ!

Nhìn chung, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu không mấy bấp bênh. Dù có giai đoạn chẳng khởi sắc, thế nhưng con giáp này chưa bao giờ lâm vào cảnh đói kém. Bởi vậy trong khi còn kiếm ra nhiều tiền như hiện tại, Dần nên học cách chi tiêu hợp lí cũng như xây dựng quỹ tiết kiệm để đến lúc cần thì sử dụng nhé.

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 Ngày mới của Dần được hưởng nhiều vượng tài lộc đỏ chót, khiến bản mệnh vui cả ngày không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay, vận trình công danh của Tỵ có phần chuyển biến, thậm chí là rõ rệt. Đây là một bước chuyển mình mà chính bản mệnh cũng bất ngờ. Thật ra, mọi thứ thành công như ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự cố gắng hơn người của bạn. Tuy nhiên, chúng ta không phủ nhận mọi thứ hanh thông cũng bởi hậu vận bạn sáng sủa, được quý nhân phù trợ, làm gì cũng tránh được điềm dữ.

Trong khi đang “nắm thóp” tình hình kinh tế trong tay, Tỵ nên nghĩ ngay đến việc mở rộng kinh doanh đi là vừa. Đặc biệt, bạn hãy mau chóng thanh toán những món nợ bao lâu nay mình vay mượn. Đừng cố chấp giữ lại đến lúc nguồn kinh tế vững vàng hơn nữa, “tham thì thâm”, tâm bạn không thiện lành thì làm việc gì cũng khó mà thành công, bản mệnh sẽ phải chịu trục trặc đủ đường đấy.

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 Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay, vận trình công danh của Tỵ có phần chuyển biến, thậm chí là rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xét về đường sự nghiệp, hôm nay “Ngọ thứ hai thì không ai thứ nhất”. Chính Tài đang đặc biệt để mắt đến bạn, giúp bạn đủ hướng để Ngọ có thể trèo lên đỉnh vinh quang. Việc này cũng xuất phát từ con người Ngọ sống lương thiện lâu nay, làm được bao nhiêu cũng dành dụm giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Bởi vậy, những gì bạn đang nhận được cũng chính là phúc đức sinh phú quý mà thôi!

Tuy nhiên, vì cuộc sống của bản mệnh đang phất lên như diều gặp gió nên bạn sẽ vướng phải một số rắc rối với người trong nhà. Họ nghe tin bạn có cuộc sống tốt hơn trước nên người thân Ngọ có ý định mượn vay bạn một số tiền. Bạn nhất định phải sáng suốt và tinh tế để làm sao người ta không ngại khi mượn và người ta luôn tôn trọng bạn để trả đúng thời hạn. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cần suy xét kĩ, Ngọ đừng ngại mắc lòng để tránh xa việc “tiền mất tật mang”, rồi tình nghĩa cũng tiêu tan luôn nhé.

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 Xét về đường sự nghiệp, hôm nay 'Ngọ thứ hai thì không ai thứ nhất' - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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