Đúng 9h sáng Thứ Hai (24/20/2022): Ngọc Hoàng chỉ điểm, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, vận may ùn ùn kéo đến, làm 1 thu 10, lời lãi tăng cao

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:15

Vận tài khởi sắc rực rỡ vào 9h sáng 24/10 với bản mệnh của 3 con giáp có lộc ngút ngàn, vận may đến giúp việc kinh doanh càng thêm nhuận phát.

Tuổi Tỵ

Đúng 9h sáng Thứ Hai (24/20/2022): Ngọc Hoàng chỉ điểm, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, vận may ùn ùn kéo đến, làm 1 thu 10, lời lãi tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến vào 9h sáng 24/10. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người sống thực tế, có đầu óc, có khả năng giao tiếp tốt. Dù gặp khó khăn đến mấy, con giáp này cũng có thể giải quyết êm đẹp và gặt hái thành công.

Đúng 9h sáng Thứ Hai (24/20/2022): Ngọc Hoàng chỉ điểm, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, vận may ùn ùn kéo đến, làm 1 thu 10, lời lãi tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trong giai đoạn vào 9h sáng 24/10. Sự nghiệp của con giáp này phát triển tốt. Bản mệnh làm việc tích cực hơn trước đây nhờ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Đây là giai đoạn vượng phát của Tý sau gần một năm gánh hạn Tam Tai, tài lộc theo đó đổ về túi tiền. Với những người làm công ăn lương rất dễ được sếp nâng đỡ, giúp đỡ trong công việc thậm chí bạn có thể thăng tiến vị trí trong thời gian sau đó.

Về phương diện tình cảm, được mệnh danh là con giáp "yêu chiều đối phương", tuổi Tý biết cách dung hòa công việc với tình cảm khiến đối phương không cảm thấy tủi thân, thiếu thốn về mặt tình cảm.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022 tuổi Mùi có 2 thời điểm khó khăn liên tiếp là tháng 8 và đầu tháng 9 âm, cần họ phải đặc biệt cẩn trọng để tránh những chuyện không hay, mất tiền lại mệt người.

Đặc biệt, tuổi Mùi dễ gặp xích mích trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, do đó phải hết sức kín kẽ trong giao tiếp. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng được cho là không nên đầu tư rủi ro vì khả năng thua lỗ cũng khá cao. Để có thể duy trì tình hình tài chính ổn định, họ nên cân nhắc, tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lý.

Đúng 9h sáng Thứ Hai (24/20/2022): Ngọc Hoàng chỉ điểm, Thần Tài gọi tên 3 con giáp trúng số độc đắc, vàng bạc đầy nhà, vận may ùn ùn kéo đến, làm 1 thu 10, lời lãi tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau 2 tháng liên tiếp gặp nhiều khó khăn, vào 9h sáng 24/10 , những vận xui này sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho nhiều suôn sẻ và thuận lợi sẽ đến với tuổi Mùi.

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc – 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Mùi có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Do đó, tuổi Mùi nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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