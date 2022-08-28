Đúng 9h sáng nay, Chủ nhật (28/8), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp lạc vào rừng vàng, ngập trong biển bạc, của cải chất cao như núi

Theo xem tử vi ngày mới cho thấy đối với 3 con giáp sau sẽ có một ngày hết sức an lành, dồi dào về mặt tài lộc, tiền của tăng tiến rõ rệt
- Chúc mừng 3 con giáp đỏ nhất tháng 8 âm lịch, gom hết may mắn trong thiên hạ, quý nhân mang đến cơ hội làm giàu, tiền đổ về túi tiêu mãi không hết
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Tuổi Mùi
Nhờ có tam hợp cục vượng tài cho nên những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay sẽ đón nhận được nhiều tin vui về tài lộc. Bạn không chỉ có nguồn thu nhập chính ổn định mà còn làm đầy túi nhanh chóng từ những nghề tay trái nữa đấy. Công việc diễn ra trôi chảy nên bạn không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì về tài chính. Vì vậy hãy tự thưởng cho bản thân bằng một bữa ăn ngon hoặc những thứ mà bạn thích bấy lâu nhé.
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất có một ngày khá an lành và may mắn, rất có thể bạn sẽ có được cơ hội phát tài phát lộc, mở rộng doanh thu cũng như tăng thu nhập cho mình. Nếu tuổi Tuất có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc triển khai dự án, đổi việc thì cũng rất thuận lợi, có thể tiến hành ngay. Mọi việc đang hanh thông suôn sẻ như vậy đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm như này.
Tuổi Sửu
Tử vi chủ nhật ngày 28/8 của 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu hôm nay có nhiều may mắn đặc biệt, vận trình sự nghiệp rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Việc kinh doanh buôn bán hay triển khai ký kết hợp đồng được tiến hành suôn sẻ. Tình hình tài chính của con giáp này cũng vô cùng hanh thông, doanh thu tăng mạnh, nguồn thu đến từ kinh doanh hoặc được thừa kế tài sản, số tiền không hề nhỏ. Tất cả là nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, cố gắng hết sức mình và tinh thần trách nhiệm của con giáp này.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm