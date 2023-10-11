Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (12/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, ngồi không cũng hưởng lộc, nhanh chóng giàu có hơn người

Thời gian này, 3 con giáp sau có nhiều cải thiện về tài vận, công việc nổi bật, cuộc sống cũng ngày một tốt hơn.
- Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió
- Đúng 12 giờ ngày 11/10, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, ‘trúng số” đổi đời, giàu có tăng gấp vạn lần
Tuổi Dần
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.
Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.
Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.
Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h
Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất
Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt có tầm nhìn xa và có động lực phát triển. Trong khoảng thời gian từ nay đến 12/10, ho luôn tìm hiểu, nghiên cứu xem cuộc sống của mình nên cải thiện như thế nào để không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Con giáp này cũng có những cải thiện vượt bậc về cuộc sống, bao gồm cả người nhà của họ. Năng lực của người tuổi Thìn rất mạnh, cộng với sự phấn đấu không mệt mỏi nên họ luôn giành được những thành tích đáng nể.
Tuổi Thân
Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay bạn khá cố chấp trong công việc của bản thân.
Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân khá cứng nhắc, giữ những cách làm việc cũ.
Tình cảm: Tình cảm không cần vượt quá mong đợi, bạn luôn mong chờ tình cảm chân thành.
Tài lộc: Tài lộc luôn có sẵn bên cạnh, không lo thiếu tiền.
Sức khoẻ: Chú ý sức khỏe tim mạch.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.