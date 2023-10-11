Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (12/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, ngồi không cũng hưởng lộc, nhanh chóng giàu có hơn người

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.

Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt có tầm nhìn xa và có động lực phát triển. Trong khoảng thời gian từ nay đến 12/10, ho luôn tìm hiểu, nghiên cứu xem cuộc sống của mình nên cải thiện như thế nào để không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Con giáp này cũng có những cải thiện vượt bậc về cuộc sống, bao gồm cả người nhà của họ. Năng lực của người tuổi Thìn rất mạnh, cộng với sự phấn đấu không mệt mỏi nên họ luôn giành được những thành tích đáng nể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay bạn khá cố chấp trong công việc của bản thân.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân khá cứng nhắc, giữ những cách làm việc cũ.

Tình cảm: Tình cảm không cần vượt quá mong đợi, bạn luôn mong chờ tình cảm chân thành.

Tài lộc: Tài lộc luôn có sẵn bên cạnh, không lo thiếu tiền.

Sức khoẻ: Chú ý sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.