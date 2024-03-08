Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp từ nay tha hồ giàu, vận số hanh thông, hóa Rồng hóa Phượng, phú quý không ai sánh bằng

Tình cảm: Bạn là người tôn trọng và chia sẻ sẽ làm tăng sự gần gũi trong mối quan hệ của bạn.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc tỉ mỉ và chiến lược sẽ giúp bạn đạt được những tiến triển đáng kể.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bảo vệ tài chính của bạn thông qua kế hoạch ngân sách cụ thể.

Sức khoẻ: Sức khỏe thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tuất chính là con giáp cần cù lương thiện lại luôn hết mình trong mội mục tiêu của cuộc sống. Đặc biệt, thời gian này,những người tuổi Tuất lên như diều gặp gió cuộc sống viên mãn giàu sang phát tài trong thời gian tới. Đặc biệt, tuổi Tuất vốn là con giáp vô cùng hiền lành chăm chỉ lại khá là tình nghĩa nên sẽ được ban lộc cuộc sống thăng quan phát tài giàu có.

Những người tuổi Tuất vốn giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Tuất cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều. Chính vì vậy, những người tuổi Tuất luôn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trọng cuộc sống.

Tử vi cho thấy thời gian tới những người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc cuộc sống cực kỳ giàu sang viên mãn. Vì vậy, những người tuổi Tuất có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Ngọ dễ phải đối diện với rắc rối trong công việc do nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Cả hai đều có quan điểm riêng của mình và chẳng ai chịu thỏa hiệp. Đôi khi những thứ mình nghĩ là phù hợp lại không ổn thỏa trong mắt người khác.

Những lúc như vậy, con giáp này cần xử lý vấn đề khéo léo thay vì cứ khăng khăng làm theo ý mình. Khi bảo vệ quan điểm, tuổi Ngọ cần chỉ ra những điểm thích hợp và mặt tốt trong đó để có tăng tính thuyết phục mọi người. Đặc biệt, nên biết dừng lại và im lặng đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của bản thân hơn.

Ngũ hành xung khắc khiến vận tình tình cảm của bản mệnh không được hài hòa, êm đẹp. Các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong mối quan hệ của mình khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Nếu tình cảm không đủ bền vững thì sẽ dễ bị lung lay, thay đổi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.