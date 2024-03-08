Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ngồi không cũng phất, tiêu xài phủ phê, tiền vô như nước ào ào

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 17:33

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau có vận kim tiền, buôn bán đắt hàng, vận thế vô cùng vượng phát.

Tuổi Mùi 

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi bận tâm khá lớn đến công danh.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công danh chăm chỉ và lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức.

Tình cảm: Bạn thường chia sẻ và tôn trọng sẽ tạo ra một không gian ấm áp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi hạn chế chi tiêu không cần thiết và đầu tư một cách cẩn thận.

Sức khoẻ: Luôn thay đổi bất ngờ, các hoạt động thể dục nhẹ và thư giãn để giảm căng thẳng.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ngồi không cũng phất, tiêu xài phủ phê, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ chính là con giáp này tính tình rất ổn định, làm việc gì cũng tương đối sảng khoái, tính tình không hỗn loạn, trong lòng quả thực rất hiếu thuận. Theo tử vi, tình yêu của Thần Tài rất lớn, tiền giấy bay khắp trời, quan hệ giữa người với người tỏa sáng, quý nhân khắp thiên hạ sẽ đến, thăng quan tiến chức.

Thời gian tới con đường tài lộc tuổi Ngọ vượng, sự nghiệp hanh thông, có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh. Nếu tuổi Ngọ chính là người làm ăn kinh doanh thì người tuổi Ngọ sẽ nhận tin vui trong sự tương trợ lẫn nhau, và Thần Tài sẽ ôm lấy bạn và kiếm thặng dư một cách dễ dàng. Năm nay, để duy trì sự ổn định và trở thành chủ nhân, hãy tự do đối mặt với khó khăn và tăng cường quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ngồi không cũng phất, tiêu xài phủ phê, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dậu có được rất nhiều cơ hội tốt. Nếu muốn tìm kiếm thời cơ để tăng thu nhập cho mình thì đây là thời điểm rất tốt cho con giáp này. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho bản mệnh phải trăn trở, tìm hướng đi thích hợp.

Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu con giáp này tập trung vào công việc quan trọng và đừng ôm đồm quá nhiều. Nếu không, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối khi mọi thứ rối tung lên và buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Thủy sinh Kim là dấu hiệu cho thấy đào hoa đang tìm đến với tuổi Dậu.

Điều này vô cùng tốt cho người độc thân rất có thể sẽ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương mình từ lâu. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định lâu dài hơn cho mối quan hệ của mình như là về chung một nhà. Nếu nhận được lời đề nghị về ra mắt gia đình hai bên thì quả thật rất tuyệt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ngồi không cũng phất, tiêu xài phủ phê, tiền vô như nước ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

Theo tử vi dự đoán, 2 con giáp sau ngồi không cũng có lộc to, ngày càng thăng hoa viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển