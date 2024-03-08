Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ngồi không cũng phất, tiêu xài phủ phê, tiền vô như nước ào ào

Tình cảm: Bạn thường chia sẻ và tôn trọng sẽ tạo ra một không gian ấm áp.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công danh chăm chỉ và lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn vượt qua mọi thách thức.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi hạn chế chi tiêu không cần thiết và đầu tư một cách cẩn thận.

Sức khoẻ: Luôn thay đổi bất ngờ, các hoạt động thể dục nhẹ và thư giãn để giảm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là con giáp này tính tình rất ổn định, làm việc gì cũng tương đối sảng khoái, tính tình không hỗn loạn, trong lòng quả thực rất hiếu thuận. Theo tử vi, tình yêu của Thần Tài rất lớn, tiền giấy bay khắp trời, quan hệ giữa người với người tỏa sáng, quý nhân khắp thiên hạ sẽ đến, thăng quan tiến chức.

Thời gian tới con đường tài lộc tuổi Ngọ vượng, sự nghiệp hanh thông, có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh. Nếu tuổi Ngọ chính là người làm ăn kinh doanh thì người tuổi Ngọ sẽ nhận tin vui trong sự tương trợ lẫn nhau, và Thần Tài sẽ ôm lấy bạn và kiếm thặng dư một cách dễ dàng. Năm nay, để duy trì sự ổn định và trở thành chủ nhân, hãy tự do đối mặt với khó khăn và tăng cường quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dậu có được rất nhiều cơ hội tốt. Nếu muốn tìm kiếm thời cơ để tăng thu nhập cho mình thì đây là thời điểm rất tốt cho con giáp này. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho bản mệnh phải trăn trở, tìm hướng đi thích hợp.

Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu con giáp này tập trung vào công việc quan trọng và đừng ôm đồm quá nhiều. Nếu không, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối khi mọi thứ rối tung lên và buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Thủy sinh Kim là dấu hiệu cho thấy đào hoa đang tìm đến với tuổi Dậu.

Điều này vô cùng tốt cho người độc thân rất có thể sẽ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương mình từ lâu. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định lâu dài hơn cho mối quan hệ của mình như là về chung một nhà. Nếu nhận được lời đề nghị về ra mắt gia đình hai bên thì quả thật rất tuyệt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.