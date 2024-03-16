Đúng 9h sáng mai, Chủ nhật 17/3/2024, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, phú quý bất ngờ, tiền tài ngập lối, làm gì cũng phát

Tử vi Chủ nhật 17/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn giữ vững lập trường khi làm việc.

Tình cảm: Tình cảm thay đổi theo hướng tích cực, luôn quan tâm nhau dù cho cả hai không cùng vị trí địa lí.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công danh là người sẵn sàng thay đổi được sự nghiệp, làm việc có lập trường riêng.

Tài lộc: Tài lộc không thể thay đổi theo hướng tiêu cực, bạn đang từng bước tìm cách xử lí.

Sức khoẻ: thích cảm giác được thoải mái khi ở một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, tuổi Tý nổi bật với những tính cách như vui vẻ, tự tin, hoà đồng và mạnh dạn. Cũng vì thế mà họ thường có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Khi nói chuyện với người xung quanh, tuổi Tý luôn thể hiện bản thân là người biết lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra các chia sẻ chân thành nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.

Từ 17/3, vận trình của người tuổi Tý sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực khi họ chạm đến đỉnh cao may mắn, tiền bạc “không mời mà đến". Với tuổi Tý làm công ăn lương, họ sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện và đồng nghiệp hỗ trợ nhau nhiệt tình. Tinh thần phấn chấn và những kinh nghiệm “xương máu" từ người xung quanh giúp con giáp này tự tin hơn và làm mọi chuyện dễ như trở bàn tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật 17/3/2024, tuổi Tỵ để mọi thứ xảy ra theo quy luật may rủi nên bản mệnh đã bớt đi việc hy vọng quá nhiều. Khi đó, bản mệnh cảm thấy trân trọng cả những điều nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống của mình.

Hôm nay mở ra cho tuổi Tỵ cơ hội mới, bản mệnh đang thử thách với những điều mới lạ và hiện tại tuy khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ mang lại kết quả đáng kể. Do đó, điều mà bản mệnh cần nhất lúc này đó là sự quyết tâm cùng lòng kiên trì.

Tình cảm vợ chồng càng thêm thắm thiết, mặn nồng, hai người hiểu rõ vai trò của nhau trong gia đình và phối hợp rất nhịp nhàng. Những người độc thân hứa hẹn có buổi hẹn hò lãng mạn, ý nghĩa trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.