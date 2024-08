Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Năm 29/8/2024, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ vô cùng may mắn, làm việc gì cũng dễ dàng sau ngày hôm nay. Đặc biệt, với những người được cho là sẽ gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, bạn cũng có những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt, bạn lại có cơ may đảo ngược vận số. Đây cũng chính là lúc Thần Tài độ trì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khiến cho con giáp may mắn này có thể thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ từ lâu vì dễ nhận được nhiều lộc lớn.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Nhờ có đào hoa vượng thúc đẩy mà mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy càng thêm thăng hoa. Dù đôi khi có một vài mâu thuẫn nảy sinh thì cả hai cũng đều có sự nhường nhịn, bao dung đối phương.