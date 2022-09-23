Đúng 9h ngày 29/9: Top 3 con giáp nhận "mưa may mắn" một bước lên hương, công việc thuận buồm xuôi gió

Đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Thời gian này, người tuổi Ngọ liên tục gặp may mắn, vì thế nên tập trung vào những lĩnh vực mà bản thân mình giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Người tuổi Hợi tuy có bề ngoài không thích bon chen, so đo, tính toán với người khác nhưng lại luôn âm thầm phấn đấu, nỗ lực để khẳng định bản thân. Thời gian vận đen ở những tháng trước đây dần được hóa giải, người tuổi Hợi bước vào đại vận may mắn nên mọi mặt trong cuộc sống đều đi lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện gia đạo thì tình cảm gia đình hạnh phúc, nồng thắm, công việc thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh. Có thể nói đây là thời điểm ‘cầu danh đắc danh, cầu tài được tài” của người tuổi Hợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhã nhặn. Với bạn bè họ luôn đối đáp rất tử tế. Mão sống nguyên tắc và không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Nhờ đó mà con giáp này được nhiều người yêu mến. Trong ngày 29/9 này, người tuổi Mão có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Mão có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này một số người có thể sẽ có chuyến đi xa. Bên cạnh đó, Mão có thể nhận được cơ hội đầu tư sinh lời. Mão làm việc nghiêm túc, nỗ lực nên sẽ gặt hái được những thành công. Do có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mão có thể giải quyết được những khó khăn. Cuộc sống của họ cũng trở nên an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.