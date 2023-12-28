Đúng 9h ngày 29/12, 3 con giáp khai trương hồng phát, có lộc buôn bán, bội thu tiền tỷ, kinh doanh được lãi lớn

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý miệt mài với công việc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn giỏi trong cách lãnh đạo, miệt mài với công việc đang đảm nhận.

Tài lộc: Tài lộc phát triển bền vững, tạo ra nguồn thu nhập thuận lợi.

Sức khoẻ: Cố gắng giữ tinh thần thoải mái, hạn chế lắng nghe những áp lực công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi nổi tiếng là người có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế. Bên cạnh đó, con giáp này còn là người chăm chỉ, hoà đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề kể công.

Trong chuyện tình cảm, mặc dù người tuổi Mùi khó rung động trước đối phương nhưng một khi đã bước chân vào mối quan hệ nghiêm túc, họ luôn chung thuỷ và hết lòng hết dạ với nửa kia. Con giáp này biết cách cân bằng được giữa công việc và tình cảm nên gần như không bảo giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Sau ngày hôm nay, tuổi Mùi sẽ nhanh chóng giàu lên và bước chân vào cuộc sống thoải mái, chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023, trong công việc, tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và nể trọng của đồng nghiệp. Con giáp này không ngại cố gắng phấn đấu khi người khác đang nghỉ ngơi.

Dù đang làm trong ngành nghề nào hoặc vị thế nào, tuổi Sửu cũng là người có rất nhiều triển vọng. Vì thế, đừng ngại đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, chớ vội bằng lòng với hiện tại.

Về mặt tình cảm, nếu đã xác định được đối tượng triển vọng cho mình, hai người nên dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, nhờ đó, đôi bên sẽ nhận ra những điểm hay của đối phương, khiến tình cảm thêm gắn bó.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.